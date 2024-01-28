RPG на выживание Enshrouded популярнее в Steam, чем Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth вместе взятые

На этой неделе состоялись релизы крупнобюджетных ААА-игр в виде Like a Dragon: Infinite Wealth и Tekken 8, которые, как и ожидалось, имели большой успех. Однако самым крупным релизом недели стала независимая Enshrouded, игра, сочетающая в себе элементы выживания и экшен-РПГ.
Даже если сложить результаты онлайна двух японских релизов (Tekken 8 - 49 977 одновременных игроков и Like a Dragon: Infinite Wealth - 42 906), они все равно окажутся намного ниже, чем у Enshrouded (146 051). О популярности этой игры можно судить и по списку бестселлеров Steam, где она обогнала Like a Dragon: Infinite Wealth и Tekken 8 по количеству продаж, несмотря на то что ее цена в три раза ниже.
Конечно, у Sega и Bandai Namco нет причин жаловаться, ведь последние части их серий, несомненно, оказались огромными хитами, и каждая из них оставила далеко позади остальные части серии по показателям активности в Steam. Поэтому победа Enshrouded в противостоянии с ними объясняется просто особенностями ПК-рынка, где сейчас наблюдается настоящий ажиотаж на игры про выживание. Не последнюю роль играет и тот факт, что игра доступна только на ПК, в то время как в случае с двумя японскими продуктами большая часть игроков предпочла консольные версии. Тем не менее разработчики Enshrouded могут гордиться тем, что у них получилось.
Однако трудно не задаться вопросом, не было ли у Enshrouded еще большего потенциала, который не был реализован из-за того, что игра дебютировала всего через неделю после феноменально популярной Palworld. И действительно, до своего выхода обе игры имели очень схожее количество подписчиков в Steam - около 120 000 человек у каждой. Несмотря на то что эти игры многое разделяет, они относятся к одному жанру онлайновых игр на выживание, и трудно не заподозрить, что многие поклонники этой категории сейчас слишком заняты Palworld, чтобы заглянуть в Enshrouded.
Цены тоже разные)
Игровой рынок перенасыщен подобным мусором, но по какой-то неведомой причине это продолжают хавать
Игра и правда хорошая, вот только оптимизация хромает.
Очевидно же, что PC победит костыли.
офигительная игрушка скачал пиратку очень зашла щас буду в стим покупать !
Магия ни о чём
ожидаемо, просто более доступно
Просто японское, унылое, конвейерное дерьмо для 12-леток людям не интересно. Поэтому их даже эта ср*нь превзошла.
Люди хотят мирок в котором можно создать своего персонажа и исследовать мир. А не залупу со всякими условными геральтами и хуевой кучей диалогов никому нахуй не нужных.
А, я понял, люди хотят 100 одинаковых игр про исследование пустых локаций и собирание говяжьих анусов в раннем доступе, где спустя 2 часа кончается контент и делать просто нехй. Толстишь пздц
именно это им и нужно..как раз то в выживачи дети и играют