RPG на выживание Enshrouded популярнее в Steam, чем Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth вместе взятые

На этой неделе состоялись релизы крупнобюджетных ААА-игр в виде Like a Dragon: Infinite Wealth и Tekken 8, которые, как и ожидалось, имели большой успех. Однако самым крупным релизом недели стала независимая Enshrouded, игра, сочетающая в себе элементы выживания и экшен-РПГ.

Даже если сложить результаты онлайна двух японских релизов (Tekken 8 - 49 977 одновременных игроков и Like a Dragon: Infinite Wealth - 42 906), они все равно окажутся намного ниже, чем у Enshrouded (146 051). О популярности этой игры можно судить и по списку бестселлеров Steam, где она обогнала Like a Dragon: Infinite Wealth и Tekken 8 по количеству продаж, несмотря на то что ее цена в три раза ниже.

Конечно, у Sega и Bandai Namco нет причин жаловаться, ведь последние части их серий, несомненно, оказались огромными хитами, и каждая из них оставила далеко позади остальные части серии по показателям активности в Steam. Поэтому победа Enshrouded в противостоянии с ними объясняется просто особенностями ПК-рынка, где сейчас наблюдается настоящий ажиотаж на игры про выживание. Не последнюю роль играет и тот факт, что игра доступна только на ПК, в то время как в случае с двумя японскими продуктами большая часть игроков предпочла консольные версии. Тем не менее разработчики Enshrouded могут гордиться тем, что у них получилось.

Однако трудно не задаться вопросом, не было ли у Enshrouded еще большего потенциала, который не был реализован из-за того, что игра дебютировала всего через неделю после феноменально популярной Palworld. И действительно, до своего выхода обе игры имели очень схожее количество подписчиков в Steam - около 120 000 человек у каждой. Несмотря на то что эти игры многое разделяет, они относятся к одному жанру онлайновых игр на выживание, и трудно не заподозрить, что многие поклонники этой категории сейчас слишком заняты Palworld, чтобы заглянуть в Enshrouded.