Сегодня в Steam выходит новый выжач Enshrouded, который может затмить популярность Palworld

Игра Palworld с элементами выживания и пародией на знаменитых Покемонов стала настоящей сенсацией, возможно, только благодаря сходству со знаменитой медиафраншизой. Буквально каждый день проект ставит рекорды по продажам и одновременно количеству игроков, но совсем скоро у него может появиться серьезный конкурент. Сегодня в раннем доступе Steam выходит амбициозный выживач Enshrouded, который объединяет в себе элементы Valheim и The Elder Scrolls V: Skyrim.

Главным преимуществом Enshrouded перед нашумевшей Palworld будет глубокая RPG-система. Мир игры переносит пользователей в мрачный фэнтезийный мир, который кишит различными монстрами и боссами. Вы не сможете ловить и создавать отряд из монстров, как в Palworld, но у проекта Keen Games есть другой ряд преимуществ.

Авторы игры обещают на старте реализовать кооперативный режим до 16 человек, продвинутую систему строительства и крафта. Также в игре будет представлена разнообразная система классов, прокачка которых напоминает серию The Elder Scrolls. А в части контента игроков ждут множество биомов и боссы.

Enshrouded выходит сегодня в рамках раннего доступа и у проекта есть все шансы догнать Palworld. На момент написания релиза игра входит в десятку самых ожидаемых игр этого года — 128 тысяч пользователей добавили её в список желаемого. Также в прошлом демоверсия смогла установить несколько рекордов по количеству активных игроков.