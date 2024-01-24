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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7 45 оценок

Сегодня в Steam выходит новый выжач Enshrouded, который может затмить популярность Palworld

Gutsz
Новости

Игра Palworld с элементами выживания и пародией на знаменитых Покемонов стала настоящей сенсацией, возможно, только благодаря сходству со знаменитой медиафраншизой. Буквально каждый день проект ставит рекорды по продажам и одновременно количеству игроков, но совсем скоро у него может появиться серьезный конкурент. Сегодня в раннем доступе Steam выходит амбициозный выживач Enshrouded, который объединяет в себе элементы Valheim и The Elder Scrolls V: Skyrim.

Главным преимуществом Enshrouded перед нашумевшей Palworld будет глубокая RPG-система. Мир игры переносит пользователей в мрачный фэнтезийный мир, который кишит различными монстрами и боссами. Вы не сможете ловить и создавать отряд из монстров, как в Palworld, но у проекта Keen Games есть другой ряд преимуществ.

Авторы игры обещают на старте реализовать кооперативный режим до 16 человек, продвинутую систему строительства и крафта. Также в игре будет представлена разнообразная система классов, прокачка которых напоминает серию The Elder Scrolls. А в части контента игроков ждут множество биомов и боссы.

Enshrouded выходит сегодня в рамках раннего доступа и у проекта есть все шансы догнать Palworld. На момент написания релиза игра входит в десятку самых ожидаемых игр этого года — 128 тысяч пользователей добавили её в список желаемого. Также в прошлом демоверсия смогла установить несколько рекордов по количеству активных игроков.

-8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Observia

не сможет)

7
rewgerg43252

Кликбейт, да и пофиг. Выживачей овердофига, и этот вряд-ли кто-то заметит

4
Dmitriy_XAN

Вот как по мне оно выглядит сильно интереснее этих недопокемонов

1
Riodjio

Согласен

0
Димка2010

Я так на работе устал копать пещеры и работать киркой..

пойду в игрушку что ли отдохну..

0
Sm1LeXD

Автор Gutsz ты такой....

0
Игромэнс

Цены ток ещё нету.

0
Кей Овальд

От этих выживачей уже деваться некуда...

0
Zlobin_Evgeny

ага конечно сможет он

0
Wolfenstein

мошнявый трешак - выжимач подъехал, прячьте кошельки

-4