Шаг к релизу: Enshrouded получит масштабную переработку прогрессии уже 21 апреля

Разработчики Enshrouded раскрыли новые детали крупного обновления Forging the Path, которое выйдет 21 апреля. Патч станет важным этапом подготовки игры к полноценному релизу, запланированному на осень.

Студия представила второе видео с разбором обновления, где подробно рассказала о переработке ключевых систем. Основной акцент сделан на прогрессии персонажа, экипировке и развитии билдов. Значительные изменения коснутся и древа навыков, которое станет более гибким и понятным.

Старший геймдизайнер Кристоф отметил, что команда стремится устранить накопившиеся проблемы и сделать развитие героя более логичным. По его словам, игроки смогут глубже настраивать персонажа под свой стиль прохождения.

Авторы подчёркивают, что Forging the Path — это не просто набор улучшений, а фундаментальная переработка систем. В игре изменится логика получения и улучшения снаряжения, а сама прогрессия станет более связной и последовательной.

Обновление должно стать одним из ключевых шагов на пути к финальной версии Enshrouded, заложив основу для дальнейшего развития проекта.