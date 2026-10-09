Выход версии 1.0 Enshrouded сопровождается запуском Sparkworks - инструментария для создания собственных приключений

Студия Keen Games, разработчик Enshrouded, представила Sparkworks — новый набор инструментов для интерактивного творчества, который станет доступен одновременно с выходом версии 1.0 этой RPG на выживание (релиз на ПК и PlayStation 5 состоится 15 октября). Эта функция позволяет игрокам создавать собственные головоломки, подземелья, мини-игры и другие интерактивные элементы, а затем делиться ими с игровым сообществом.

Анонс состоялся в преддверии выхода Enshrouded из раннего доступа, где игра провела более двух с половиной лет и успела получить свыше 93 000 положительных отзывов в Steam.

Sparkworks расширяет существующие механики строительства в Enshrouded, добавляя инструменты, которые связывают объекты, эффекты окружения и события с помощью настраиваемых триггеров. Теперь игроки могут не просто возводить впечатляющие постройки, но и создавать уникальные игровые ситуации с собственными правилами, испытаниями и сюрпризами.

В основе системы лежат блоки переключения (Switchboxes), которые можно соединять с рычагами, кнопками, нажимными плитами и другими триггерами с помощью инструмента Sparkworks. Игроки также могут использовать таймеры, блоки и логические элементы (включая операторы NOT и OR) для управления моментом срабатывания тех или иных событий.

Эти взаимодействия могут запускать самые разные процессы: от появления врагов и открытия люков-ловушек до ударов молнии и сброса воды. Например, можно создать подземелье, где активация рычага призывает врагов, нажимная плита открывает скрытый проход, а вход в определённую комнату провоцирует цепную реакцию взрывов.

По словам Keen Games, Sparkworks подходит как для создания простых интерактивных элементов, так и для реализации более сложных проектов; в будущем планируется расширение функционала с учётом отзывов сообщества.

Sparkworks — это новейшее дополнение к функции Adventure Sharing («Обмен приключениями»), представленной в апреле 2026 года в рамках обновления Forging the Path. Система позволяет игрокам загружать свои версии мира Эмбервейл, чтобы другие могли находить их через внутриигровой браузер; при этом доступны поиск по тегам, ввод кодов доступа, просмотр популярных творений и подписка на понравившиеся миры.