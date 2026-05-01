Enter the Chronosphere выходит в ранний доступ 14 мая - тактика, где время замирает вместе с пулями

Пошаговая тактическая игра с элементами bullet hell Enter the Chronosphere выйдет в раннем доступе 14 мая на ПК в Steam. Проект от разработчика Effort Star и издателя Joystick Ventures сразу выделяется необычной идеей: это «пошаговая стрельба», где время буквально останавливается между ходами.

Суть проста и одновременно изящна — пока игрок думает, мир замер. Пули зависают в воздухе, враги «запоминают» следующий ход, а затем всё запускается одновременно. Получается гибрид шахматной паузы и хаоса bullet hell, что на бумаге звучит странно, но в теории может стать свежим взглядом на жанр.

Игрокам предлагают несколько персонажей — от последнего человека по имени Марика до медведя Уртара и даже лягушки Лиллипилли. Уже это задаёт игре слегка абсурдный тон, который, судя по описанию, и не пытается быть серьёзным в классическом смысле.

Особый интерес вызывает структура прохождения: процедурно генерируемые «хроносферы», биомы с разными правилами и десятки комбинаций билдов. В лучших традициях современных roguelike игра явно делает ставку на повторные забеги и экспериментирование, а не на линейное прохождение.

При этом разработчики честно заявляют о раннем доступе как о «живой» версии с постепенным расширением контента. И это, пожалуй, честный подход: подобные гибриды тактики и экшена редко рождаются в идеальном виде с первого дня.

Если задумка сработает, Enter the Chronosphere может занять нишу между стратегией и динамичным экшеном — там, где игроку дают не просто реагировать, а буквально планировать хаос заранее.