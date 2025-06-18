Enter the Gungeon выйдет на iOS и Android с кооперативом и героем из Cult of the Lamb

Издательство Devolver Digital объявило, что легендарный roguelike-боевик Enter the Gungeon доберётся до iOS и Android по всему миру до конца лета 2025 года. Напомним, в Китае мобильный релиз состоялся ещё в августе 2024-го.

Мобильная версия предложит улучшенное сенсорное управление, полноценный онлайн-кооператив и неожиданное пополнение в рядах героев — Ягнёнка из Cult of the Lamb. У персонажа будут уникальные способности, что добавит разнообразия в геймплей. Стоимость игры составит $9, предрегистрация уже доступна в App Store и Google Play.

Кроме того, мобильный Exit the Gungeon, ранее доступный только в Apple Arcade, наконец выйдет отдельно на iOS и Android. Цена спин-оффа составит $5.