Новый виток пулевой вакханалии: Devolver Digital и Dodge Roll анонсировали Enter the Gungeon 2

Devolver Digital совместно с Dodge Roll анонсировали продолжение Enter the Gungeon. Только не ждите его прямо сейчас — игра выйдет только в 2026 году. Зато там всё будет в 3D, а не в пиксельной графике как раньше. А ещё разработчики обещают, что в новой части нас ждут как знакомые, так и свежие локации Оружелья. Среди героев тоже появятся как старые знакомые, так и новые Оружельцы.

Пока игру анонсировали только для ПК (в Steam) и Nintendo Switch 2. Про другие платформы обещают рассказать позже. И кстати, с русским языком всё в порядке — он будет поддерживаться.