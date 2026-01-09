Экшен-хоррор ENTITY: THE BLACK DAY покинул ранний доступ и получил полноценный релиз

Студия ASD Games официально объявила о выходе версии 1.0 для своего проекта ENTITY: THE BLACK DAY в сервисе Steam. Игра находилась в раннем доступе с ноября 2023 года и теперь доступна пользователям в завершенном виде. Релизное обновление привнесло в тайтл финальный контент, улучшенную производительность и ряд технических доработок.

Сюжет игры повествует о бывшем оперативнике спецназа по имени Адам. Герой получает задание проникнуть в секретную подземную лабораторию, чтобы раскрыть правительственный заговор, связанный с разработкой опасного вируса. Ключевой особенностью повествования разработчики называют поведение протагониста. Персонаж не просто следует командам, а выступает в роли напарника с искусственным интеллектом, который реагирует на ситуации, общается с игроком и периодически ломает четвертую стену.

В полной версии авторы реализовали поддержку 25 языков и оптимизировали проект для портативных устройств. Игра получила статус Steam Deck Verified, что гарантирует стабильную работу и адаптированное управление на консоли от Valve. Геймплей сочетает в себе динамичные перестрелки с элементами выживания, где игрокам приходится экономить боеприпасы, заниматься крафтом и решать головоломки в мрачных декорациях.

На текущий момент рейтинг игры в Steam характеризуется как Очень положительные на основе всех рецензий, однако категория недавних обзоров сменилась на Смешанные. Игроки хвалят проект за достойный уровень графики и оптимизацию, позволяющую запускать тайтл даже на устаревших системах. Особый интерес у аудитории вызвала концепция взаимодействия протагониста с пользователем и периодическое разрушение 4 стены. Критике подверглись преимущественно технические ограничения, включая отсутствие поддержки ультрашироких мониторов и вид только от 3 лица. Также часть геймеров осталась недовольна отзывчивостью управления и дефицитом ресурсов, свойственным жанру выживания.