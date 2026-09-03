Автор Dread Delusion и Entropy высмеял защитников дисков и призвал навсегда похоронить физические издания

Споры вокруг скорой кончины физических носителей не вызывают сочувствия у некоторых независимых разработчиков. Глава студии Lovely Hellplace Джеймс Рэгг, выпустивший ролевую игру Dread Delusion и работающий над партийной RPG Entropy, в эфире подкаста SML заявил о полном равнодушии к исчезновению дисков на современных платформах. Пока часть геймеров бьет тревогу из-за закрытия розничных сетей, геймдизайнер считает этот процесс закономерным и давно назревшим.

Разработчик поделился личным опытом перехода на исключительно цифровое потребление контента. Перед покупкой консоли текущего поколения Рэгг без сожалений продал свою PlayStation 4, а всю накопившуюся стопку дисков сдал в британскую сеть подержанных товаров CEX. За внушительную коллекцию автору удалось выручить всего около 10 фунтов стерлингов, после чего ценность коробок на полке окончательно перестала казаться ему оправданной. При выборе PlayStation 5 создатель Entropy намеренно приобрел версию без дисковода.

Главной причиной отказа от привода стала обыкновенная бытовая лень. По признанию геймдизайнера, экран в его гостиной расположен достаточно далеко от дивана, поэтому перспектива каждый раз подниматься на ноги, извлекать диск из коробки уставшими пальцами и вставлять его в консоль выглядит нелепой тратой времени. На персональных компьютерах и портативной системе Steam Deck, где Рэгг проводит большую часть игрового времени, диски исчезли уже много лет назад, и возвращаться к старым привычкам нет никакого смысла.

Не обошел разработчик стороной и частые жалобы игроков на то, что цифровые копии фактически не принадлежат покупателям и могут быть отозваны в любой момент. Рэгг с иронией заметил, что подобные переживания запоздали как минимум на пару поколений систем. По словам автора, корпорация Sony и так давно полностью контролирует аудиторию, поскольку пользователи добровольно подписывают пользовательские соглашения на десятки страниц. Геймдизайнер пошутил, что в этих документах игроки наверняка уже передали компании права на собственных первенцев и свои бессмертные души.

Единственное, что способно заставить разработчика встать на защиту физических изданий, это ретро-классика для первой PlayStation. Джеймс Рэгг сохраняет обширную личную коллекцию оригинальных дисков конца 90-х годов и отмечает, что запуск старого компакт-диска дарит приятную ностальгическую иллюзию возвращения в беззаботный 1997 год. Современные пластиковые боксы с кодами активации и базовыми сборками без патчей первого дня такой магии полностью лишены.

В настоящее время студия Lovely Hellplace развивает в раннем доступе сервиса Steam ролевой проект Entropy. Игра выполнена с упором на эстетику 32-битных консолей и пошаговые тактические бои, распространяясь исключительно в цифровом формате по цене 460 рублей.