Авторы Травницы и бывшие разработчики Бесконечного Лета открыли страницу новеллы ЭОН в Steam

Студия Moonworks запустила официальную страницу своего долгостроя под названием ЭОН в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Команда разработчиков известна участием в создании культовой визуальной новеллы Бесконечное Лето и выпуском проекта Травница. В новом произведении участвуют художники и композиторы, работавшие над оригинальной историей о пионерлагере Совенок.

Сюжет игры разворачивается в недалеком альтернативном будущем. Главный герой по имени Максим Семенов отправляется в спортивно-оздоровительный лагерь Волга летом 2032 года. Ему предстоит провести в этом месте три недели в качестве изыскателя из физического отряда. История сочетает в себе элементы научной фантастики, романтики, драмы и повседневности. Протагонист попытается начать жизнь с чистого листа или же решит раскрыть тайны своего прошлого, которое было у него украдено.

Разработчики обещают масштабное повествование длительностью более двухсот часов чтения. Сценарий охватывает двадцать один игровой день и предлагает шесть полноценных сюжетных веток с разными концовками. Дополнительно планируются пять второстепенных историй, дополняющих основной сюжет. Визуальная часть проекта включает анимированные спрайты персонажей и десятки фонов. За музыкальное сопровождение отвечают композиторы Сергей Ейбог и проект Between August and December.

Представители студии отдельно отметили отсутствие прямой сюжетной связи с Бесконечным Летом. Действие происходит в другой вселенной и не является сиквелом истории Семена, хотя авторы признают схожесть атмосферы лагеря. Технической основой для ЭОН послужил движок Unity с собственными программными наработками команды.

В графе даты выхода на странице в магазине символически указан 2032 год. Однако авторы планируют выпустить ознакомительную демоверсию уже в этом году. Она будет включать первые 3 игровых дня общей продолжительностью около пяти часов. Создатели также уточнили политику использования технологий. Искусственный интеллект применялся ограниченно для перевода страницы магазина и генерации некоторых текстур, но весь основной контент, включая текст, музыку и иллюстрации, создан людьми вручную.