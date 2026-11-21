В рамках Horror Game Awards Fall 2026 разработчики представили новый трейлер EONA — мрачного хоррора, в котором игрокам предстоит исследовать опасный замок и столкнуться с жестокой феей Мелюзиной. Релиз игры запланирован на весну 2027 года.

События EONA развернутся в загадочном замке, которым правит могущественная и злобная фея по имени Мелюзина. Она долгое время ждала появления новой жертвы, чтобы подвергнуть её мучениям, и теперь главному герою предстоит попытаться избежать этой участи.

Игрокам придётся исследовать зловещие помещения замка, преодолевать многочисленные опасности и искать способ выжить. При этом главной угрозой станет сама Мелюзина, чьё присутствие превращает путешествие в настоящий кошмар.

Новый трейлер демонстрирует игровой процесс EONA, мрачное окружение и атмосферу сказочного ужаса. Разработчики делают ставку на необычное сочетание фэнтезийных мотивов и элементов хоррора, превращая знакомый образ волшебной феи в источник смертельной опасности.