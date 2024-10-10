Богатырь отправляется на поиски смерти Кащеевой в трейлере экшн-RPG "Былина"

Российская игровая студия Far-Far Games представили новый трейлер изометрической экшн-RPG "Былина" вдохновлённой славянскими мифами и сказаниями. Игроки окунутся в мир преданий о богатырях и магических существах, столкнутся с древними духами и могущественным Кащеем Бессмертным.
Главный герой, юный богатырь Соколик, случайно попадает в Тридевятое Царство, где ему предстоит разгадать тайны своего спасения и защитить мир от зла.
В «Былине» игроки смогут использовать различные виды оружия, магию и уникальные способности, получаемые за выполнение заданий. В мире игры обитают как дружелюбные, так и враждебные мифические существа, такие как ожившие деревья, говорящие грибы и гигантские лягушки.
Выход запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году.
Выглядит интересно, но трейлер на русском выпустить было совсем невыполнимой сверхзадачей? Тогда зачем вообще вот этот весь сеттинг про богатырей и Былины? Западному игроку все это до лампочки, делали бы тогда в сеттинге западной мифологии. Странное решение.
Выглядит симпатично и интересно.
Радует что начали хоть какие то игры по славянскому сеттингу делать наконец то
Что-то помимо богатырей будет... // Олег Сергеев