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The Epic TBA
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху, Открытый мир
6.1 18 оценок

Богатырь отправляется на поиски смерти Кащеевой в трейлере экшн-RPG "Былина"

butcher69
Новости

Российская игровая студия Far-Far Games представили новый трейлер изометрической экшн-RPG "Былина" вдохновлённой славянскими мифами и сказаниями. Игроки окунутся в мир преданий о богатырях и магических существах, столкнутся с древними духами и могущественным Кащеем Бессмертным.

Главный герой, юный богатырь Соколик, случайно попадает в Тридевятое Царство, где ему предстоит разгадать тайны своего спасения и защитить мир от зла.

В «Былине» игроки смогут использовать различные виды оружия, магию и уникальные способности, получаемые за выполнение заданий. В мире игры обитают как дружелюбные, так и враждебные мифические существа, такие как ожившие деревья, говорящие грибы и гигантские лягушки.

Выход запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году.

17
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
as1c

Выглядит интересно, но трейлер на русском выпустить было совсем невыполнимой сверхзадачей? Тогда зачем вообще вот этот весь сеттинг про богатырей и Былины? Западному игроку все это до лампочки, делали бы тогда в сеттинге западной мифологии. Странное решение.

5
6363

Выглядит симпатично и интересно.

3
Talendor3

Радует что начали хоть какие то игры по славянскому сеттингу делать наконец то

1
Пользователь ВКонтакте

Что-то помимо богатырей будет... // Олег Сергеев

0