Epic Seven выйдет на ПК: гача примет участие в Steam Next Fest

Поклонников популярной гача-РПГ Epic Seven ожидает знаковое событие: проект дебютирует на ПК в рамках фестиваля Steam Next Fest. Мероприятие запланировано на период с 19 по 26 октября 2026 года, и это важный шаг перед полноценным релизом игры на новой платформе.

В рамках фестиваля все желающие смогут бесплатно опробовать специальную демоверсию через магазин Steam. Это уникальная возможность оценить, как привычный мобильный геймплей адаптирован под управление клавиатурой и мышью, а также насладиться улучшенной графикой на больших экранах.

Стоит учесть важный нюанс: тестовые серверы будут работать с 8 по 27 октября. Однако весь прогресс, достигнутый игроками за это время, будет полностью обнулен после завершения демонстрации. Разработчики предупреждают, что это технический этап, необходимый для отладки стабильности работы ПК-версии.

Помимо самого тестирования, студия подготовила для сообщества дополнительные активности. Геймеры могут получить Milestone-награды за добавление проекта в список желаемого в Steam. Кроме того, запущен конкурс комментариев, где фанаты могут поддержать любимую игру и получить шанс на приятные бонусы.