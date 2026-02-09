ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Epitome TBA
Ролевая, Инди, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
6 3 оценки

Польская MMORPG Epitome установила исторический рекорд по краудфандингу

Extor Menoger Extor Menoger

Новая многопользовательская ролевая игра Epitome добилась впечатляющего успеха на платформе Kickstarter. Всего за два дня проект собрал необходимую для старта сумму, а последующая поддержка фанатов позволила игре установить новый рекорд по сборам среди всех польских видеоигр.

На данный момент разработчики привлекли более 1,2 миллиона злотых, что значительно превышает изначально установленную минимальную цель в 362 тысячи. Это достижение позволило Epitome обойти предыдущего рекордсмена - необычный шутер Superhot, чья кампания в 2014 году завершилась с результатом около 990 тысяч злотых. До окончания сбора средств на новую MMORPG остается еще 19 дней, поэтому итоговая сумма может увеличиться.

Несмотря на успех, в сообществе обсуждается возможность корректировки итоговых цифр. Платформа Kickstarter позволяет пользователям отзывать свои взносы до момента закрытия сбора. Поскольку поддержка проекта гарантирует мгновенный доступ к текущей версии игры, существует вероятность, что некоторые игроки могут запросить возврат средств после ознакомления с продуктом.

Высокий уровень финансирования уже позволил авторам преодолеть первые четыре дополнительных порога разработки. Благодаря этому в игре появятся системы полиморфизма, питомцев, крафтинга и гильдий. Также игровой мир расширится новыми локациями, среди которых будут пустыня и архипелаг орков. Следующей финансовой целью является сумма в 400 тысяч долларов, которая позволит профинансировать создание четырех дополнительных карт.

После официального релиза, который предварительно намечен на 2027 год, игра будет распространяться по модели free-to-play.

8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
gliga142

удивительно .. с таким жалким копипастом орды

2