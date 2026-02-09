Польская MMORPG Epitome установила исторический рекорд по краудфандингу

Новая многопользовательская ролевая игра Epitome добилась впечатляющего успеха на платформе Kickstarter. Всего за два дня проект собрал необходимую для старта сумму, а последующая поддержка фанатов позволила игре установить новый рекорд по сборам среди всех польских видеоигр.

На данный момент разработчики привлекли более 1,2 миллиона злотых, что значительно превышает изначально установленную минимальную цель в 362 тысячи. Это достижение позволило Epitome обойти предыдущего рекордсмена - необычный шутер Superhot, чья кампания в 2014 году завершилась с результатом около 990 тысяч злотых. До окончания сбора средств на новую MMORPG остается еще 19 дней, поэтому итоговая сумма может увеличиться.

Несмотря на успех, в сообществе обсуждается возможность корректировки итоговых цифр. Платформа Kickstarter позволяет пользователям отзывать свои взносы до момента закрытия сбора. Поскольку поддержка проекта гарантирует мгновенный доступ к текущей версии игры, существует вероятность, что некоторые игроки могут запросить возврат средств после ознакомления с продуктом.

Высокий уровень финансирования уже позволил авторам преодолеть первые четыре дополнительных порога разработки. Благодаря этому в игре появятся системы полиморфизма, питомцев, крафтинга и гильдий. Также игровой мир расширится новыми локациями, среди которых будут пустыня и архипелаг орков. Следующей финансовой целью является сумма в 400 тысяч долларов, которая позволит профинансировать создание четырех дополнительных карт.

После официального релиза, который предварительно намечен на 2027 год, игра будет распространяться по модели free-to-play.