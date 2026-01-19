Представлена MMORPG Epitome на Unreal Engine 5 с NPC на базе ИИ и единым миром

Студия Epitome P.S.A. официально представила свой дебютный проект под названием Epitome. Это массовая многопользовательская ролевая игра нового поколения, разрабатываемая на базе технологии Unreal Engine 5.6. Авторы делают ставку на глубокое погружение, передовую графику и инновационную систему общения с неигровыми персонажами.

Ключевой особенностью проекта разработчики называют интеграцию искусственного интеллекта в поведение NPC. Игроки смогут вести с обитателями мира полноценные диалоги посредством голосового или текстового чата, а не просто выбирать заранее прописанные варианты ответов. Виртуальные собеседники способны запоминать историю общения, торговаться при продаже предметов и даже выдавать уникальные задания, сгенерированные специально под стиль прохождения конкретного пользователя. В будущем планируется внедрение ИИ компаньонов, которые смогут помогать в боях и выполнять рутинные задачи.

Техническая часть Epitome базируется на собственной серверной архитектуре, которая позволяет поддерживать более 33 тысяч игроков в едином мире без использования каналов или разделения на отдельные слои. Это решение призвано обеспечить по-настоящему массовые баталии и оживленную социальную жизнь в городах. Визуальная составляющая обещает высокую детализацию, динамическую смену времени суток и погоды, а также современные спецэффекты.

Игровой процесс сочетает в себе элементы классических RPG и динамичный экшен. На старте пользователям будут доступны классы Воина, Ниндзя, Шамана и Некроманта, а Элементалист появится позднее. Система развития персонажа включает в себя прокачку характеристик, улучшение экипировки и систему морали, влияющую на доступные способности. Мир игры состоит из нескольких крупных зон, включая безопасные города и территории для свободного PvP, где игроки смогут сражаться за ресурсы и контроль над локациями.

Команда разработчиков, в состав которой входят ветераны индустрии, работавшие над Cyberpunk 2077 и Metro Exodus, особо подчеркивает свою принципиальную позицию по монетизации. В игре будет полностью отсутствовать система Pay-to-Win, где реальные деньги влияют на баланс сил. Кампания по сбору средств на Kickstarter стартует в январе 2026 года, и поддержавшие проект пользователи сразу получат доступ к играбельной пре-альфа версии для тестирования основных механик.