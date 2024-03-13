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Ereban: Shadow Legacy 10.04.2024
Стелс, Инди, Платформер, От третьего лица
5.7 14 оценок

Динамичный стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy для ПК выйдет 10 апреля

monk70
Новости

Динамичный стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 10 апреля, сообщил разработчик Baby Robot Games.

Raw Fury больше не будет публиковать игру, как было объявлено изначально, и в настоящее время неясно, планируется ли выпуск игры для Xbox Series и Xbox One в какой-либо момент.

Ereban: Shadow Legacy — это динамичный стелс-платформер, в котором вы становитесь Аяной, последним потомком забытой расы. Используйте мистические силы теней, высокотехнологичные гаджеты и избегайте или убивайте, чтобы раскрыть правду о своем прошлом и ключ к спасению умирающей, морально серой вселенной.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Richard Simons

можете объяснить, как стакаются эти 2 понятия

динамика и стелс ?

3
Игромэнс

Когда ползёшь на присядках более быстро передвигаешь ноги 😂

0
oldhoudini

Динамичный стелс - это когда то работает, то - нет

0
MY4EHNK

Aragami не ты ли это?

0