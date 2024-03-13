Динамичный стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy для ПК выйдет 10 апреля

Динамичный стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 10 апреля, сообщил разработчик Baby Robot Games.
Raw Fury больше не будет публиковать игру, как было объявлено изначально, и в настоящее время неясно, планируется ли выпуск игры для Xbox Series и Xbox One в какой-либо момент.
Ereban: Shadow Legacy — это динамичный стелс-платформер, в котором вы становитесь Аяной, последним потомком забытой расы. Используйте мистические силы теней, высокотехнологичные гаджеты и избегайте или убивайте, чтобы раскрыть правду о своем прошлом и ключ к спасению умирающей, морально серой вселенной.
можете объяснить, как стакаются эти 2 понятия
динамика и стелс ?
Когда ползёшь на присядках более быстро передвигаешь ноги 😂
Динамичный стелс - это когда то работает, то - нет
Aragami не ты ли это?