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Ereban: Shadow Legacy 10.04.2024
Стелс, Инди, Платформер, От третьего лица
5.8 20 оценок

Состоялся релиз платформера Ereban: Shadow Legacy

KAMA33
Новости

Стелс-игра от Baby Robot Games ставит вас на место Айяны, единственной выжившей из давно забытого, но могущественного народа, способного подчинять тени своей воле. Поскольку вселенная вокруг нее впадает в отчаяние, ей предстоит переломить ситуацию в Ereban: Shadow Legacy, но как она это сделает, зависит от вас.

Поглощайте отголоски , чтобы усиливать свои боевые и небоевые способности, создавайте различные устройства и комбинируйте их эффекты со своими навыками, чтобы проникнуть в мега-корпорацию "Гелиос" и раскрыть ее секреты.

Сможете ли вы прорваться сквозь толпы врагов, или предпочтете воспользоваться слиянием теней, чтобы слившись с тьмой, полностью избежать их внимания. Ваш выбор определит судьбу Айяны по ее пути к истине, поэтому будьте мудры в своих решениях.

Ereban: Shadow Legacy уже доступна в Steam.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Если первые две буквы названия игры заменить на у то название походу будет более справедливым.

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Oscilograf

Эпический платформер "Тени Еревана" :)

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