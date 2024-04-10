Состоялся релиз платформера Ereban: Shadow Legacy

Стелс-игра от Baby Robot Games ставит вас на место Айяны, единственной выжившей из давно забытого, но могущественного народа, способного подчинять тени своей воле. Поскольку вселенная вокруг нее впадает в отчаяние, ей предстоит переломить ситуацию в Ereban: Shadow Legacy, но как она это сделает, зависит от вас.
Поглощайте отголоски , чтобы усиливать свои боевые и небоевые способности, создавайте различные устройства и комбинируйте их эффекты со своими навыками, чтобы проникнуть в мега-корпорацию "Гелиос" и раскрыть ее секреты.
Сможете ли вы прорваться сквозь толпы врагов, или предпочтете воспользоваться слиянием теней, чтобы слившись с тьмой, полностью избежать их внимания. Ваш выбор определит судьбу Айяны по ее пути к истине, поэтому будьте мудры в своих решениях.
Ereban: Shadow Legacy уже доступна в Steam.
Если первые две буквы названия игры заменить на у то название походу будет более справедливым.
Эпический платформер "Тени Еревана" :)