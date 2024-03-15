Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy не появится в Game Pass

Айяна — последняя выжившая из древнего народа Эребан, чья судьба окутана тайной. Её цивилизация канула в небытие сотни лет назад, а теперь Айяне предстоит узнать, что стало причиной гибели её народа.

Игра представляет собой динамичный стелс-экшен с элементами платформера. Айяна обладает уникальной способностью «Слияния с Тенью», позволяющей ей незаметно проникать на охраняемые объекты. Она может прятаться в тенях, карабкаться по стенам, обходить патрули или использовать эффект невидимости для внезапных атак.

Вам предстоит исследовать руины древних городов и храмов, по крупицам собирая информацию об истории вашего народа. На пути будут встречаться как безмолвные руины прошлого, так и современные научные центры и штаб-квартиры влиятельных корпораций. Проникая в их недра, вы будете постепенно приближаться к разгадке тайны Эребан.

Боевая система даёт полную свободу выбора. Вы можете действовать скрытно, обходя столкновения, а можете атаковать врагов в открытую. Также доступно несколько вариантов «ненасильственного прохождения», позволяющих использовать противников в своих целях. Главное помнить, что каждый шаг на пути к истине будет стоить определённых жертв. Готовы ли вы заплатить эту цену?