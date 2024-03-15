Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy не появится в Game Pass

Стелс-платформер Ereban: Shadow Legacy недавно получил новый трейлер, а разработчик Baby Robot Games объявил, что игра выйдет на ПК в апреле. В то же время было объявлено, что игра больше не будет издаваться Raw Fury, при этом статус запуска Game Pass также был неясен.
Baby Robot Games теперь внесли ясность на этот счет, и это не очень хорошая новость для подписчиков Game Pass. Разработчик подтвердил, что из-за изменений в планах публикации Ereban: Shadow Legacy больше не будет доступна в Xbox Game Pass и PC Game Pass в день ее выпуска.
«К сожалению, из-за недавних изменений в нашем партнерстве с Raw Fury как нашим издателем, выпуск Ereban: Shadow Legacy на Xbox и Game Pass в первый день был отменен», — написал разработчик.
Baby Robot Games также заявляет, что работает над тем, чтобы выпустить игру на консоли Xbox «как можно скорее», хотя дата релиза еще не объявлена.
Ereban: Shadow Legacy выйдет на ПК 10 апреля.