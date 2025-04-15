Erenshor - однопользовательская "MMO"RPG, где вместо живых игроков NPC - вышла в раннем доступе

Вам нравятся MMORPG, но не нравится социальный аспект? Этот вопрос может показаться немного странным, ведь именно он лежит в основе таких игр, но, конечно, не всем он должен нравиться. Недавно вышедшая Erenshor соответствует этим предпочтениям.

Erenshor - это однопользовательская игра. Это очень важный факт, так как работа соло разработчика Burgee Media имитирует MMORPG. Мир наполнен сотнями NPC (здесь их называют SimPlayers), которые имитируют реальных игроков. Они постоянно существуют в нем, развиваются независимо от нас и готовы присоединиться к нашей команде.

Как и подобает игре, созданной по образцу MMORPG, в Erenshor мы выбираем класс персонажа и попадаем в открытый мир, где можно провести "десятки и даже сотни" часов, развивая своего героя и приобретая тысячи различных предметов. Здесь нет недостатка в таких элементах, как гильдии, рейды, подземелья и даже чаты. Кроме того, мы можем легко убить любого NPC и забрать его снаряжение, что влияет на отношения между фракциями.

Боевая система классическая и заключается в автоматическом нанесении ударов стоя и выборе способностей из панели. Разработчик недвусмысленно признается, что при создании Erenshor он черпал вдохновение в классике жанра конца 1990-х - начала 2000-х.

Может показаться, что в подобной игре нет особого смысла, но на самом деле все обстоит совсем иначе. Вчера Erenshor дебютировала в раннем доступе в Steam, и на пике в нее одновременно играли 1 096 человек. Это отличный результат для такого рода проекта.

На момент написания статьи игра получила 148 отзывов, 94% из которых - положительные. Игроки отмечают прежде всего атмосферу старых ММО-игр, которую Erenshor воссоздает идеально. В то же время, благодаря тому, что игра является однопользовательской, она позволяет играть в своем собственном темпе, не оказывая никакого давления.

Ранний доступ продлится около 18 месяцев.