"Это изменило мою жизнь за одну ночь": автор хитовой офлайн-MMORPG Erenshor рассказал, как исполнил свою мечту

Как это часто бывает в инди-сегменте, Брайан Бургер, основатель и единственный сотрудник студии Burgee Media, годами занимался геймдевом в качестве хобби. Но в глубине души он не оставлял надежду выпустить одну конкретную игру-мечты.

После нескольких неудачных попыток его идея окончательно оформилась в проекте Erenshor — одиночной RPG, которая детально воспроизводит атмосферу и геймплей классических MMORPG прошлых лет, имитируя поведение живых геймеров и работу внутриигровых гильдий. Спустя год после релиза в раннем доступе Steam Брайан отметил, что игра повлияла на его жизнь гораздо сильнее, чем он мог ожидать.

На текущий момент Erenshor имеет 1954 отзыва в Steam, из которых 94% — положительные. Продажи в раннем доступе превысили 80 000 копий. Таким образом, при цене в $20 для рынка США и ближе к $10 для развивающихся стран, он заработал около полумиллиона долларов. Для проекта, созданного силами одного человека, это убедительный коммерческий успех, способный долгое время финансово обеспечивать автора.

«Всё начиналось как проект выходного дня, которым я занимался по ночам. Вокруг игры появился первый умеренный интерес, а затем буквально в один миг моя жизнь изменилась к лучшему во всех сферах», — вспоминает Брайан.

Брайан добавляет, что по сравнению с его прежней работой теперь он может проводить летние каникулы с детьми, гибко подстраивать график под семейные события и полноценно уделять время развитию комьюнити Erenshor.

Erenshor стала для разработчика первой RPG и первым коммерческим успехом, но не дебютом в Steam. До этого Брайан с интервалом в 2–3 года выпускал маленькие и почти бесплатные проекты: двухмерный шутер, «рогалик» и математическую головоломку. Ни одна из этих игр не привлекла внимания аудитории, что, в целом, считается обычной ситуацией для начинающих инди-авторов в Steam. Набравшись опыта, разработчик потратил несколько лет на создание Erenshor, занимаясь игрой в свободное время после смен на основной работе.

Но даже после успешного релиза автора не покидает тревога и «синдром самозванца», поскольку внезапный успех может так же быстро и внезапно исчезнуть.

«В первый год мне было очень трудно вовремя останавливаться. Появился иррациональный страх, что всё закончится, если я не буду уделять игре каждую минуту. Сейчас я учусь переключаться и отдыхать, хотя это непросто, когда домашний офис находится в 3 метрах от дивана. Это непросто, но у меня уже лучше получается выделять время на отдых», — рассказывает Брайан.

Разработка игр на полную ставку долгое время казалась автору недостижимой мечтой, но сейчас он занимается исключительно этим направлением и не планирует возвращаться к прежней профессии (к какой конкретно автор не рассказал).

Полноценный релиз версии 1.0 запланирован на 2027 год. По словам разработчика, год в раннем доступе помог сформировать более четкое и качественное видение финального продукта. За это время вокруг RPG собралось активное комьюнити: пользователи сообщают о багах, создают модификации, участвуют в тестах нового контента и самостоятельно наполняют вики-энциклопедию по игре. Такая отдача значительно упрощает ведение разработки в одиночку.

Все ключевые метрики первого года — конверсия вишлистов в продажи, пользовательские оценки, внимание профильных медиа и вовлеченность аудитории — существенно превзошли предварительные прогнозы Брайана, которые он строил на основе анализа других инди-запусков на платформе.

Разработчик отмечает, что благодаря раннему доступу Erenshor к релизу 1.0 станет гораздо лучше, чем если бы она создавалась в изоляции до полной готовности. Обратная связь от сообщества позволила вовремя скорректировать вектор развития и сделать итоговую игру качественнее.

В нескольких словах напомним вам о чем игра, если тайтл прошел мимо вас. Erenshor предлагает концепцию одиночной офлайн-RPG, которая полностью имитирует классические MMORPG. Иными словами — «MMO для интроверта». Игровой мир здесь населяют боты, симулирующие поведение реальных игроков. Геймплей построен по стандартным канонам жанра: сбор команды, зачистка данжей, гринд мобов, поиск квестов у NPC и распределение найденного лута.

Проект позволяет получить привычный онлайн-опыт без необходимости подстраиваться под чужой график, искать гильдии или самостоятельно запускать приватные сервера. При этом в текущей версии уже доступны наем напарников, поддержка геймпадов и гибкая регулировка сложности через встроенную админ-панель.

С технической стороны игра создана на движке Unity и занимает около 10 гигабайт. Для минимальных настроек требуются процессор Ryzen 5 и видеокарта уровня GTX 1660 Super, а портативная консоль Steam Deck удерживает в среднем от 45 кадров.

Оптимизация пока находится на базовом уровне — максимальные настройки теней заметно снижают кадровую частоту, а визуальный ряд выполнен из готовых ассетов. Официальной русской локализации в игре нет, а попытки использовать сторонние автопереводчики ломают шрифты.

Тем не менее Erenshor отлично подходит для комфортной игры в собственном темпе, а планируемая поддержка мастерской Steam в будущем должна расширить проект за счет модов.