Авторы Eriksholm: The Stolen Dream раскрыв новые детали игры и закулисье её создания в новом ролике

Разработчики из River End Games представили расширенную версию презентации Eriksholm: The Stolen Dream, раскрыв новые детали игры и закулисье её создания. Ранее анонсированная на Future Games Show, приключенческая игра выйдет уже 15 июля на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Авторы рассказали, что визуальный стиль Eriksholm вдохновлён Скандинавией начала XX века. Архитектура города, атмосфера и костюмы — всё выполнено с поразительной точностью. Разработчики даже создали одежду в реальности, чтобы затем отсканировать её и перенести в игру.

Игроки будут управлять тремя персонажами, начиная с девушки по имени Ханна. Её брат разыскивается полицией, и поиски запускают череду драматических событий. При этом грубая сила не поможет: геймплей строится на скрытности, отвлечении внимания и тактическом взаимодействии.

Аниматор Лукас Рубенссон лично выполнял захват движений, а геймплей обрастает новыми механиками по мере прохождения — например, появится возможность разбивать уличные фонари. Уровень проработки поражает, особенно учитывая небольшой масштаб студии.

Eriksholm: The Stolen Dream обещает стать стильным и атмосферным приключением с акцентом на сюжет и реализм — игра, за которой точно стоит следить.