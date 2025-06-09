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Eriksholm: The Stolen Dream 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс
7.2 26 оценок

Демо-версия Eriksholm: The Stolen Dream уже доступна для скачивания в Steam

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз демо-версии предстоящей изометрической стелс-игры Eriksholm: The Stolen Dream - она уже доступна для скачивания всем желающим.

В Eriksholm: The Stolen Dream рассказывается о девушке Ханне: её брат Херман пропал, и чтобы его найти, ей предстоит отправиться в путешествие по шумным улицам Эриксхольма - крупного северного города, созданного в духе прекрасной и стойкой Скандинавии начала XX века. Эти поиски запускают цепь трагических событий, которые навсегда изменят жизни героев и судьбу всего города.

Релиз игры состоится 15 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Armen 88

Если бы сделали нормальную камеру от третьего лица, вполне бы мог получится новый plague tale.А так изометрическая хрень..

5
Бенедикт Вольфрамович

ЖГГ - автоскип

3
BluntZebulon

Blodrayne, Tomb Raider, Bayonetta тоже скип?

UndeniableIon BluntZebulon

Да.

kukava_d

👍👍👍👌