Демо-версия Eriksholm: The Stolen Dream уже доступна для скачивания в Steam

Сегодня состоялся релиз демо-версии предстоящей изометрической стелс-игры Eriksholm: The Stolen Dream - она уже доступна для скачивания всем желающим.

В Eriksholm: The Stolen Dream рассказывается о девушке Ханне: её брат Херман пропал, и чтобы его найти, ей предстоит отправиться в путешествие по шумным улицам Эриксхольма - крупного северного города, созданного в духе прекрасной и стойкой Скандинавии начала XX века. Эти поиски запускают цепь трагических событий, которые навсегда изменят жизни героев и судьбу всего города.

Релиз игры состоится 15 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S.