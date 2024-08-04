Геймплей стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream покажут на Gamescom 2024

Международный издатель мультиплатформенных игр Nordcurrent Labs и разработчик River End Games объявили, что однопользовательская приключенческая стелс-игра Eriksholm: The Stolen Dream с упором на повествование дебютирует на выставке Gamescom 2024 в Кельне, Германия, после ее анонса на Future Game Show Summer Showcase в июне 2024 года.

Eriksholm: The Stolen Dream — это однопользовательская игра с персонажами, действие которой происходит в одноименном Эриксхольме — вымышленном городе в мире, на который сильно повлияла скандинавская эстетика начала 1900-х годов. В ней рассказывается история трех главных героев, объединенных огнем в своих сердцах, чтобы бросить вызов своим угнетателям.

С видом сверху вниз в 3D, игроки будут воплощать трех игровых героев Eriksholm: The Stolen Dream и перемещаться по тщательно детализированным улицам и мрачному подземелью города Эриксхольм, используя уникальные навыки, инструменты и оружие каждого персонажа, чтобы преодолевать препятствия и решать головоломки. Игроки могут свободно перемещать игровую камеру, чтобы осматривать окружающую среду, планировать свой следующий шаг и выполнять его с идеальным временем. Даже подслушанный диалог, такой как контекстно-зависимая болтовня охранников, может оказаться значимым для поиска лучшего стратегического хода, чтобы продвигаться незамеченным, поскольку проблемы могут иметь несколько решений.

Eriksholm: The Stolen Dream выйдет в 2025 году на Windows PC (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.