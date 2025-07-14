Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Opencritic

Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получил положительные оценки критиков перед своим релизом 15 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На агрегаторе OpenCritic игра набрала в среднем 79 баллов из 100 на основе 23 обзоров
Критики отмечают, что проект успешно продолжает традиции жанра стелс-стратегий. Игра выделяется визуальным стилем, вдохновлённым северо-европейской эстетикой начала XX века, и качественными кат-сценами с детализированной анимацией персонажей.
Некоторые оценки:
- TheSixthAxis – 10/10;
- Loot Level Chill – 9.5/10;
- Seasoned Gaming – 9/10;
- Areajugones – 8.8/10;
- COGconnected – 8.8/10;
- The Games Machine – 8.6/10;
- SECTOR.sk – 8.5/10;
- GamePro – 84/100;
- Pizza Fria – 8.3/10;
- XboxEra – 8.2/10;
- GAMES.CH – 8.1/10
- GameMAG – 8/10;
- GamingBolt – 8/10;
- Worth Playing – 8/10;
- GameSpew – 8/10;
- PC Gamer – 7.7/10;
- Everyeye.it – 7.5/10;
- Checkpoint Gaming – 7.5/10;
- Prima Games – 6.5/10;
- Eurogamer – 3/5.
Геймплей Eriksholm скорее представляет собой линейную головоломку, чем классическую стелс-тактику. Большинство миссий имеют одно оптимальное решение, оставляя мало места для импровизации. Однако сами головоломки выполнены на высоком уровне и требуют комбинации уникальных способностей трёх главных героев: Ханны (прохождение вентиляции), Альвы (лазание по трубам) и Себастьяна (атаки и плавание).
Критики расходятся во мнениях о сюжете: если первая половина игры получила единодушное одобрение, то финал вызвал разочарование у части обозревателей. Eurogamer отметил, что концовка кажется скомканной и оставляет некоторые сюжетные линии нераскрытыми.
Несмотря на отдельные недостатки, Eriksholm: The Stolen Dream получила рекомендации как компактное (около 12 часов прохождения), но запоминающееся приключение с сильной атмосферой и интересными персонажами.
На Мetacritic 72. Изометрический мусор.
На Метакритике 8 рецензий у PC-версии - не показатель. У PS5-версии там и вовсе 90 баллов на основе 4 рецензий.
Так, где на критиков обучают и платят зарплату ?