Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Opencritic

Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получил положительные оценки критиков перед своим релизом 15 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На агрегаторе OpenCritic игра набрала в среднем 79 баллов из 100 на основе 23 обзоров

Критики отмечают, что проект успешно продолжает традиции жанра стелс-стратегий. Игра выделяется визуальным стилем, вдохновлённым северо-европейской эстетикой начала XX века, и качественными кат-сценами с детализированной анимацией персонажей.

Некоторые оценки:

TheSixthAxis – 10/10;

Loot Level Chill – 9.5/10;

Seasoned Gaming – 9/10;

Areajugones – 8.8/10;

COGconnected – 8.8/10;

The Games Machine – 8.6/10;

SECTOR.sk – 8.5/10;

GamePro – 84/100;

Pizza Fria – 8.3/10;

XboxEra – 8.2/10;

GAMES.CH – 8.1/10

GameMAG – 8/10;

GamingBolt – 8/10;

Worth Playing – 8/10;

GameSpew – 8/10;

PC Gamer – 7.7/10;

Everyeye.it – 7.5/10;

Checkpoint Gaming – 7.5/10;

Prima Games – 6.5/10;

Eurogamer – 3/5.

Геймплей Eriksholm скорее представляет собой линейную головоломку, чем классическую стелс-тактику. Большинство миссий имеют одно оптимальное решение, оставляя мало места для импровизации. Однако сами головоломки выполнены на высоком уровне и требуют комбинации уникальных способностей трёх главных героев: Ханны (прохождение вентиляции), Альвы (лазание по трубам) и Себастьяна (атаки и плавание).

Критики расходятся во мнениях о сюжете: если первая половина игры получила единодушное одобрение, то финал вызвал разочарование у части обозревателей. Eurogamer отметил, что концовка кажется скомканной и оставляет некоторые сюжетные линии нераскрытыми.

Несмотря на отдельные недостатки, Eriksholm: The Stolen Dream получила рекомендации как компактное (около 12 часов прохождения), но запоминающееся приключение с сильной атмосферой и интересными персонажами.