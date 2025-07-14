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Eriksholm: The Stolen Dream 15.07.2025
Экшен, Адвенчура, Стелс, Вид сверху
7.3 42 оценки

Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Opencritic

AceTheKing AceTheKing

Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получил положительные оценки критиков перед своим релизом 15 июля на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На агрегаторе OpenCritic игра набрала в среднем 79 баллов из 100 на основе 23 обзоров

Критики отмечают, что проект успешно продолжает традиции жанра стелс-стратегий. Игра выделяется визуальным стилем, вдохновлённым северо-европейской эстетикой начала XX века, и качественными кат-сценами с детализированной анимацией персонажей.

Некоторые оценки:

  • TheSixthAxis – 10/10;
  • Loot Level Chill – 9.5/10;
  • Seasoned Gaming – 9/10;
  • Areajugones – 8.8/10;
  • COGconnected – 8.8/10;
  • The Games Machine – 8.6/10;
  • SECTOR.sk – 8.5/10;
  • GamePro – 84/100;
  • Pizza Fria – 8.3/10;
  • XboxEra – 8.2/10;
  • GAMES.CH – 8.1/10
  • GameMAG – 8/10;
  • GamingBolt – 8/10;
  • Worth Playing – 8/10;
  • GameSpew – 8/10;
  • PC Gamer – 7.7/10;
  • Everyeye.it – 7.5/10;
  • Checkpoint Gaming – 7.5/10;
  • Prima Games – 6.5/10;
  • Eurogamer – 3/5.

Геймплей Eriksholm скорее представляет собой линейную головоломку, чем классическую стелс-тактику. Большинство миссий имеют одно оптимальное решение, оставляя мало места для импровизации. Однако сами головоломки выполнены на высоком уровне и требуют комбинации уникальных способностей трёх главных героев: Ханны (прохождение вентиляции), Альвы (лазание по трубам) и Себастьяна (атаки и плавание).

Критики расходятся во мнениях о сюжете: если первая половина игры получила единодушное одобрение, то финал вызвал разочарование у части обозревателей. Eurogamer отметил, что концовка кажется скомканной и оставляет некоторые сюжетные линии нераскрытыми.

Несмотря на отдельные недостатки, Eriksholm: The Stolen Dream получила рекомендации как компактное (около 12 часов прохождения), но запоминающееся приключение с сильной атмосферой и интересными персонажами.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
DemandingRufus

На Мetacritic 72. Изометрический мусор.

3
AceTheKing

На Метакритике 8 рецензий у PC-версии - не показатель. У PS5-версии там и вовсе 90 баллов на основе 4 рецензий.

2
JackBV

Так, где на критиков обучают и платят зарплату ?

1