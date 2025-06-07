Новый трейлер зрелищной стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream раскрыл дату релиза в июле

На Future Games Show: Summer Showcase разработчики из студии River End Games объявили точную дату выхода стильной стелс-головоломки Eriksholm: The Stolen Dream — релиз состоится уже 15 июля 2025 года. Вдохновленная скандинавскими мотивами, игра предложит игрокам погружение в мрачный и атмосферный мир, где ключевую роль играют скрытность, взаимодействие персонажей и продуманные головоломки.

Особенность Eriksholm — в возможности управления сразу тремя героями, каждый из которых обладает уникальными способностями. Их нужно комбинировать, чтобы преодолевать препятствия и решать сложные задачи, часто требующие командной синхронности.

Несмотря на высокий визуальный уровень проекта, над игрой трудится всего 16 человек. Креативный директор Андерс Хейденберг признался, что команда взялась за амбициозный проект, полагая, что справиться будет легче — но именно вызовы делают результат особенным.

River End Games верит: при правильном подборе людей даже небольшая команда может создать нечто выдающееся.