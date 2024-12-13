Представлен расширенный геймплейный трейлер стелс-стратегии Eriksholm: The Stolen Dream

Разработчик River End Games и издатель Nordcurrent Labs представили новый расширенный геймплейный трейлер предстоящей приключенческой игры в жанре стелс, ориентированной на повествование, Eriksholm: The Stolen Dream, который в два раза длиннее, чем версия показанная во время прямой трансляции PC Gaming Show: Most Wanted.

В расширенном игровом трейлере полностью показаны захватывающая механика стелса и невероятно реализованный мир Eriksholm: The Stolen Dream. Зрители могут осмотреть богато проработанный городской пейзаж города Эриксхольм и начать открывать, как главные герои Ханна, Альва и Себастьян могут уникальным образом взаимодействовать с окружением и избегать (или выводить из строя) тех, кто хочет причинить им (и другим угнетённым гражданам Эриксхольма) вред.

Eriksholm: The Stolen Dream - это однопользовательская игра с персонажами, действие которой происходит в одноименном Эриксхольме — вымышленном городе в мире с скандинавской эстетикой начала 1900-х годов. Игроки будут перемещаться по тщательно детализированным улицам и мрачному подземелью города Эриксхольм, используя уникальные навыки, инструменты и оружие каждого из трёх игровых протагонистов, чтобы преодолевать препятствия и решать головоломки.

Eriksholm: The Stolen Dream выйдет в 2025 году на ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.