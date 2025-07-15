Состоялся релиз изометрического стелс-экшена Eriksholm: The Stolen Dream - PC-версия уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз изометрического-стелс экшена Eriksholm: The Stolen Dream от студии River End Games. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

В Eriksholm: The Stolen Dream рассказывается о девушке Ханне: её брат Херман пропал, и чтобы его найти, ей предстоит отправиться в путешествие по шумным улицам Эриксхольма - крупного северного города, созданного в духе прекрасной и стойкой Скандинавии начала XX века. Эти поиски запускают цепь трагических событий, которые навсегда изменят жизни героев и судьбу всего города.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Eriksholm: The Stolen Dream доступна для покупки в российском Steam за 2499 рублей.