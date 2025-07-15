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Eriksholm: The Stolen Dream 15.07.2025
Экшен, Адвенчура, Стелс, Вид сверху
7.4 45 оценок

Состоялся релиз изометрического стелс-экшена Eriksholm: The Stolen Dream - PC-версия уже появилась в сети

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз изометрического-стелс экшена Eriksholm: The Stolen Dream от студии River End Games. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Изометрический стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream получает неплохие оценки критиков - 79/100 на Opencritic

В Eriksholm: The Stolen Dream рассказывается о девушке Ханне: её брат Херман пропал, и чтобы его найти, ей предстоит отправиться в путешествие по шумным улицам Эриксхольма - крупного северного города, созданного в духе прекрасной и стойкой Скандинавии начала XX века. Эти поиски запускают цепь трагических событий, которые навсегда изменят жизни героев и судьбу всего города.

Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Eriksholm: The Stolen Dream доступна для покупки в российском Steam за 2499 рублей.

26
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Alex40001

ну вышел и вышел народ в игры от мимими играет

9
JustA_NiceGuy

Цена разочаровала. Ожидал максимум $17,99. Ну ладно, подожду скидки.

2
Konstantin Anciferov

За такую цену не стану даже пробовать

2
Pastoral