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Eriksholm: The Stolen Dream 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Стелс
7.2 16 оценок

Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Издательство Nordcurrent Labs и разработчик River End Games представили новый геймплейный трейлер игры Eriksholm: The Stolen Dream, изометрической стелс-стратегии, действие которой разворачивается в загадочном и потрясающем городе Эриксхольм. В этой игре игроки окажутся в роли Ханны, которая пытается найти своего исчезнувшего брата Германа, чье исчезновение запускает серию катастрофических событий, угрожающих судьбе всего города.

Вдохновленный скандинавским стилем начала 1900-х годов, мир Эриксхольма полон тени и скрытых углов, где каждый шаг может стать решающим. Ханна должна объединиться с союзниками, перехитрить врагов и раскрыть тайну, используя умственные способности и стратегию.

Игроки смогут переключаться между тремя уникальными персонажами, каждый из которых имеет свои способности, необходимые для преодоления препятствий и решения головоломок. Внимание к деталям, использование окружения и хитрые маневры будут важнейшими инструментами для выживания.

Eriksholm: The Stolen Dream выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Max Rolens

Опять воок дерьмо ? Почему снова сисек нету ?

2
Темный-Властелин

куда же без сильной и независимой феминистки-лесбиянки, борющейся с маскулинным патриархатом

2
Макс Макс 007

Какой знакомый голосок)))

Я всегда только ЗА стелс игру! Тафферы!

0
Димка2010

Ребят, а чем вы ютуб смотрите?

не открывается уже давно нигде у меня.

0
Suveren85

Девчонка как из той игры про крыс, снова стелс и рогатка.

0
Alex40001

стелс стратегия? это как?

0