Зрелищная стелс-стратегия Eriksholm: The Stolen Dream получила новый геймплейный трейлер

Издательство Nordcurrent Labs и разработчик River End Games представили новый геймплейный трейлер игры Eriksholm: The Stolen Dream, изометрической стелс-стратегии, действие которой разворачивается в загадочном и потрясающем городе Эриксхольм. В этой игре игроки окажутся в роли Ханны, которая пытается найти своего исчезнувшего брата Германа, чье исчезновение запускает серию катастрофических событий, угрожающих судьбе всего города.

Вдохновленный скандинавским стилем начала 1900-х годов, мир Эриксхольма полон тени и скрытых углов, где каждый шаг может стать решающим. Ханна должна объединиться с союзниками, перехитрить врагов и раскрыть тайну, используя умственные способности и стратегию.

Игроки смогут переключаться между тремя уникальными персонажами, каждый из которых имеет свои способности, необходимые для преодоления препятствий и решения головоломок. Внимание к деталям, использование окружения и хитрые маневры будут важнейшими инструментами для выживания.

Eriksholm: The Stolen Dream выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store.