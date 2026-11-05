Escape Academy 2: Back 2 School уже доступна с открытым кампусом и кооперативом

Студия Coin Crew Games и издательство iam8bit выпустили Escape Academy 2: Back 2 School — продолжение приключенческой головоломки о школе мастеров побега. На этот раз игроков ждёт большой открытый кампус, наполненный секретами, скрытыми проходами, ловушками и опасными комнатами испытаний.

Академия превратилась в одну большую головоломку. Между занятиями можно свободно исследовать территорию, выполнять дополнительные задания, знакомиться с преподавателями и находить тайники. Основная кампания включает созданные вручную комнаты побега, а сюжет постепенно раскрывает мрачную тайну основания учебного заведения и заговор, связанный с его прошлым.

Пройти приключение можно в одиночку или вместе с другом. Предусмотрены локальный кооператив с разделённым экраном и совместная игра по сети. Также разработчики добавили режим без ограничения времени, позволяющий спокойно решать головоломки.

Escape Academy 2: Back 2 School вышла 5 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store. Игра также доступна подписчикам Xbox Game Pass. Версии для Nintendo Switch пока не заявлены.