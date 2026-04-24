Escape Academy 2 выводит загадки в открытый мир: побег из школы, где даже экзамены смертельно опасны

Продолжение популярной головоломки Escape Academy 2: Back 2 School выйдет в 2026 году на Xbox Series и ПК, включая Microsoft Store и Game Pass. Также игра появится в Steam и Epic Games Store. Издатель iam8bit и студия Coin Crew Games явно рассчитывают повторить успех первой части, которую уже попробовали более четырёх миллионов игроков — и, надо признать, у жанра «кооперативных квестов» сейчас редкий момент популярности.

Сиквел пытается радикально расширить формулу оригинала: теперь это не просто набор комнат-головоломок, а полноценный открытый кампус, который сам по себе становится огромной квест-зоной. Идея звучит амбициозно, но и рискованно — такие переходы в «открытый мир» часто либо усиливают игру, либо размывают её суть.

По сюжету игроки возвращаются в тайную академию побегов, где обучение выглядит как смесь сатиры на образование и смертельно опасного испытания. Здесь есть всё: ловушки, вертикальные падения, экзамены и даже ощущение, что школа буквально пытается тебя «отчислить физически». В этом плане игра балансирует между юмором и абсурдным экшеном, что уже стало фирменным стилем серии.

Главное нововведение — свобода прохождения. Игроки могут исследовать кампус, искать секреты и решать головоломки в своём темпе, включая режим без таймера. Для кооператива это особенно важно: первая часть часто превращалась в стресс-тест дружбы, а здесь разработчики явно пытаются сделать опыт более гибким.

При этом игра сохраняет ядро серии — ручные головоломки и кооперативное прохождение, как онлайн, так и на одном экране. Плюс возвращается музыкальный стиль DJ Doseone, который добавляет проекту узнаваемую энергетику.

Если разработчикам удастся удержать баланс между свободой и структурой, Escape Academy 2 может стать редким примером, когда «сиквел с расширением масштаба» действительно работает, а не распадается на части.