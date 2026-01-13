Escape from Duckov получит кроссовер с Escape from Tarkov

Разработчики сатирического экстракшен-шутера Escape from Duckov, студия Team Soda, намекнули на первую крупную коллаборацию в игре — и фанаты уверены, что речь идёт о сотрудничестве с Escape from Tarkov.

В соцсетях Duckov появился загадочный пост с изображением утки у доски и зашифрованным текстом про «связанную память», «кровную линию», «выдающиеся боевые навыки» и «нестабильность». Игроки быстро расшифровали отсылку к культовым боссам Tarkov — братьям Килле и Тагилле. На самой иллюстрации также заметны утки, подозрительно напоминающие этих персонажей по экипировке и оружию.

Авторы Duckov подтвердили, что это будет первый внутриигровой кроссовер, предложив игрокам угадать, что именно появится в игре — персонажи, оружие или другие элементы. Дополнительного интереса добавляет тот факт, что глава Battlestate Games Никита Буянов ещё в 2025 году публично поздравлял Duckov с успешным запуском.

Официальных деталей пока нет, но коллаборация между пародией и оригиналом выглядит почти неизбежной — и может стать одним из самых необычных кроссоверов в жанре экстракшен-шутеров.