Escape from Duckov разлетается как горячие булочки: миллион копий за пять дней

Шутер Escape from Duckov от студии Team Soda и издателя Bilibili стал сенсацией — за пять дней после релиза продажи превысили миллион копий. Игра вышла 16 октября на Steam и Epic Games Store, и уже за первые сутки разошлась тиражом в 200 тысяч экземпляров. К 19 октября цифра удвоилась, а пик онлайна достиг 221 963 игроков, сделав проект одной из самых популярных игр недели в Steam.

Продюсер Джефф Чен поблагодарил сообщество за поддержку:

«Мы гордимся этим результатом и благодарны всем, кто поверил в нашу игру с самого начала».

Escape from Duckov — это необычная смесь инди-RPG и выживания, где утки сражаются в мире, медленно рушащемся в форме яйца. Игроки кастомизируют персонажей, строят базу, собирают оружие и пытаются улететь с планеты, сконструировав ракету.

Очаровательный визуальный стиль, случайные события и высокая реиграбельность помогли игре завоевать сердца геймеров по всему миру, доказав: даже утки могут стать героями большого приключения.