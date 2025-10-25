ЧАТ ИГРЫ
Escape from Duckov 16.10.2025
Экшен, Шутер, Выживание, Инди, Вид сверху
Инди-шутер Escape From Duckov на короткое время обогнал Battlefield 6 по количеству игроков в Steam

Extor Menoger Extor Menoger

Неожиданный инди-хит Escape From Duckov на этой неделе продемонстрировал впечатляющие результаты в Steam, на короткое время опередив по количеству одновременных игроков такой крупный проект, как Battlefield 6. В определенный момент в пародийный шутер играло 152 207 человек, в то время как у блокбастера от EA этот показатель составлял 129 729 пользователей.

Escape From Duckov, представляющий собой пародию на Escape From Tarkov с утками, был создан небольшой командой Team Soda из 5 человек. Несмотря на временный характер достижения, игра пользуется большой популярностью с момента своего релиза. За первые 5 дней было продано более миллиона копий, а пиковое количество одновременных игроков на данный момент достигло отметки в 257 952 человека. Разработчики активно поддерживают проект, выпуская обновления. Например, недавний патч внес изменения в игровой процесс запретив игрокам есть какашки в игре, а также добавил поддержку модификаций.

В то же время, для Battlefield 6 ситуация не является критической. Игра разошлась тиражом в 7 миллионов копий на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а ее пиковый онлайн в Steam в неделю запуска составил 747 440 пользователей. Уже 28 октября в шутере стартует первый сезон, и, по слухам, в ближайшее время может состояться запуск режима королевской битвы.

Комментарии:  20
Wolfenstein

чем говенее прожект тем больше берут… и все на одной помойке… такой стонкс и ни разу не сомнительно

Akalaka
Neko-Aheron

Игра веселая и с юмором... не знаешь, не пиши

FireLion1993 Akalaka
JackReacher

Господи, в какой же ж*пе индустрия, если такие игры рекорды ставят

ParanoidRusty

Нет ничего странного в том что обычная аркадка не требующая интенсивных умственных усилий набирает онлайна больше чем комплексный мультиплеерный пвп шутер.

Aleksey Aleshka

Согласен. То ли дело АААА донатные помойки

JustA_NiceGuy

Я посмотрел трейлер и всё выглядит очень даже гладко. Думаю онлайн опустится до стабильных 30к, а 150 это так, пока хайп)

samosan

Он китайский, этого хватает. Китайцы чужое пиратят, свое покупают, тотде вуконг только по этой причине такой онлайн набрал.

Aleksey Aleshka

Онлайн такой потому что игра отличная

ant 36436
недавний патч внес изменения в игровой процесс запретив игрокам есть какашки в игре

Ну теперь понятна популярность игры.

Aleksey Aleshka

Если посмотреть на график онлайна бф 6 и эскейп фром даков, станет прекрасно видно, что бф 6 лютый оверхайп с невероятным пиком и потеряй половины пика за неделю, тогда как даков за неделю беспрерывно рос

Aleksey Aleshka

Вместо тысячи слов

Who am I really

Как это напоминает не до Ассасин Shadiw

JustA_NiceGuy

Прочитал быстро и думал речь про Tarkov. Через секунду успокоился, мир не перевернулся к счастью)

enigmahas

Может просто народ устал от однообразных игр, за большие бабки, и по этому такие проекты выстреливают.