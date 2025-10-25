Инди-шутер Escape From Duckov на короткое время обогнал Battlefield 6 по количеству игроков в Steam

Неожиданный инди-хит Escape From Duckov на этой неделе продемонстрировал впечатляющие результаты в Steam, на короткое время опередив по количеству одновременных игроков такой крупный проект, как Battlefield 6. В определенный момент в пародийный шутер играло 152 207 человек, в то время как у блокбастера от EA этот показатель составлял 129 729 пользователей.
Escape From Duckov, представляющий собой пародию на Escape From Tarkov с утками, был создан небольшой командой Team Soda из 5 человек. Несмотря на временный характер достижения, игра пользуется большой популярностью с момента своего релиза. За первые 5 дней было продано более миллиона копий, а пиковое количество одновременных игроков на данный момент достигло отметки в 257 952 человека. Разработчики активно поддерживают проект, выпуская обновления. Например, недавний патч внес изменения в игровой процесс запретив игрокам есть какашки в игре, а также добавил поддержку модификаций.
В то же время, для Battlefield 6 ситуация не является критической. Игра разошлась тиражом в 7 миллионов копий на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а ее пиковый онлайн в Steam в неделю запуска составил 747 440 пользователей. Уже 28 октября в шутере стартует первый сезон, и, по слухам, в ближайшее время может состояться запуск режима королевской битвы.
чем говенее прожект тем больше берут… и все на одной помойке… такой стонкс и ни разу не сомнительно
Игра веселая и с юмором... не знаешь, не пиши
Господи, в какой же ж*пе индустрия, если такие игры рекорды ставят
Нет ничего странного в том что обычная аркадка не требующая интенсивных умственных усилий набирает онлайна больше чем комплексный мультиплеерный пвп шутер.
Согласен. То ли дело АААА донатные помойки
Я посмотрел трейлер и всё выглядит очень даже гладко. Думаю онлайн опустится до стабильных 30к, а 150 это так, пока хайп)
Он китайский, этого хватает. Китайцы чужое пиратят, свое покупают, тотде вуконг только по этой причине такой онлайн набрал.
Онлайн такой потому что игра отличная
Ну теперь понятна популярность игры.
Если посмотреть на график онлайна бф 6 и эскейп фром даков, станет прекрасно видно, что бф 6 лютый оверхайп с невероятным пиком и потеряй половины пика за неделю, тогда как даков за неделю беспрерывно рос
Вместо тысячи слов
Как это напоминает не до Ассасин Shadiw
Прочитал быстро и думал речь про Tarkov. Через секунду успокоился, мир не перевернулся к счастью)
Может просто народ устал от однообразных игр, за большие бабки, и по этому такие проекты выстреливают.