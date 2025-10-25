Инди-шутер Escape From Duckov на короткое время обогнал Battlefield 6 по количеству игроков в Steam

Неожиданный инди-хит Escape From Duckov на этой неделе продемонстрировал впечатляющие результаты в Steam, на короткое время опередив по количеству одновременных игроков такой крупный проект, как Battlefield 6. В определенный момент в пародийный шутер играло 152 207 человек, в то время как у блокбастера от EA этот показатель составлял 129 729 пользователей.

Escape From Duckov, представляющий собой пародию на Escape From Tarkov с утками, был создан небольшой командой Team Soda из 5 человек. Несмотря на временный характер достижения, игра пользуется большой популярностью с момента своего релиза. За первые 5 дней было продано более миллиона копий, а пиковое количество одновременных игроков на данный момент достигло отметки в 257 952 человека. Разработчики активно поддерживают проект, выпуская обновления. Например, недавний патч внес изменения в игровой процесс запретив игрокам есть какашки в игре, а также добавил поддержку модификаций.

В то же время, для Battlefield 6 ситуация не является критической. Игра разошлась тиражом в 7 миллионов копий на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а ее пиковый онлайн в Steam в неделю запуска составил 747 440 пользователей. Уже 28 октября в шутере стартует первый сезон, и, по слухам, в ближайшее время может состояться запуск режима королевской битвы.