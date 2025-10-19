"Лучший клон Tarkov": Escape from Duckov разошлась тиражом в 200 тыс. копий

Авторы шутера Escape from Duckov объявили, что игра разошлась тиражом более чем в 200 тысяч копий. Отметки удалось достичь всего за один день после релиза. На момент публикации материала количество одновременных игроков в новинке составило 120 тыс. пользователей.

Пародийная Escape from Duckov получила «очень положительные» отзывы. Геймеры хвалят новинку за милых уток и юмор, графику и оптимизацию, множество контента и различных механик. Большинство отмечают, что в ней необходим кооператив или многопользовательский режим, чтобы стать популярнейшей игрой жанра.

Escape from Duckov — комичная пародия на Escape from Tarkov, где главные герои утки. Геймерам предстоит выживать в мире, собирать ресурсы, исследовать локации и строить собственное убежище.