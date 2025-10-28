Продажи Escape From Duckov преодолели отметку в 2 миллиона копий менее чем за 2 недели

Менее чем за две недели после релиза тираж Escape From Duckov превысил 2 миллиона копий. Команда поделилась своим восторгом, поблагодарив фанатов за восторженные отзывы:
2 миллиона утят уже бродят по Duckov! Огромное спасибо каждому игроку и нашим замечательным создателям модов, которые помогли создать это невероятное сообщество!
Разворачивающаяся в мире, где правят утки, Escape From Duckov сочетает в себе юмор и выживание в лёгком, но стратегическом мире. Игроки собирают ресурсы, строят убежища и улучшают снаряжение, путешествуя по опасному ландшафту, полному враждебных уток. Каждая встреча требует быстрого мышления и изобретательности, будь то сражения с врагами, создание нового оружия или просто поиск способа выжить.
Эту игру часто называют «милейшим экстракшен-шутером», но она выделяется своим однопользовательским PvE-режимом с видом сверху. Мультяшный стиль контрастирует с удивительно глубокой игровой системой, включающей строительство базы, кастомизацию оружия и мощный цикл развития. Враги появляются из окутанных туманом областей, выпадение добычи непредсказуемо, и каждая игровая сессия ощущается новой и неповторимой.
Первый скрин график онлайна Дакова, второй - батлы. Как говорится, вместо тысячи слов
В первую играют школьники во вторую дядьки которые уже работают
И? Какая разница кто во что играет? Проблема в том, что Батла - оверхайп, где на хайпе люди залетели и тут же в течении недели половина онлайна ушла из игры. Тогда как в Дакове работает сарафанное радио о хорошей игре и онлайн растет
Батла намного лучше этой недо-игры. В эту херь я даже хз кто играет, странный визуал, странная игра, это даже не мультиплеер а одиночная пар*ша с видом сверху. Кому такое нравится вообще...
Хорошо делай, хорошо будет 👍
Может кто-то вкратце объяснить, в чем хайп? В чем прикол? Чем отличается от других выживачей где ходи, собирай, убивай, строй.... Ну реально не понимаю. Так еще и за утку.
Скачай да попробуй
ходишь, собираешь, убиваешь, строишь, там ещё задания есть, качаешь базу и свою утку, прикольная графика и вид сверху