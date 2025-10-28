Продажи Escape From Duckov преодолели отметку в 2 миллиона копий менее чем за 2 недели

Менее чем за две недели после релиза тираж Escape From Duckov превысил 2 миллиона копий. Команда поделилась своим восторгом, поблагодарив фанатов за восторженные отзывы:

2 миллиона утят уже бродят по Duckov! Огромное спасибо каждому игроку и нашим замечательным создателям модов, которые помогли создать это невероятное сообщество!

Разворачивающаяся в мире, где правят утки, Escape From Duckov сочетает в себе юмор и выживание в лёгком, но стратегическом мире. Игроки собирают ресурсы, строят убежища и улучшают снаряжение, путешествуя по опасному ландшафту, полному враждебных уток. Каждая встреча требует быстрого мышления и изобретательности, будь то сражения с врагами, создание нового оружия или просто поиск способа выжить.

Эту игру часто называют «милейшим экстракшен-шутером», но она выделяется своим однопользовательским PvE-режимом с видом сверху. Мультяшный стиль контрастирует с удивительно глубокой игровой системой, включающей строительство базы, кастомизацию оружия и мощный цикл развития. Враги появляются из окутанных туманом областей, выпадение добычи непредсказуемо, и каждая игровая сессия ощущается новой и неповторимой.