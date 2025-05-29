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Escape from Duckov 2025 г.
Экшен, Шутер, Выживание, Инди, Вид сверху
7 4 оценки

Вышло демо Escape from Duckov - пародия на Escape from Tarkov с уточками

Simple Jack Simple Jack

Вышла вторая демо-версия многопользовательского экшена Escape from Duckov — пародии на хардкорный шутер Escape from Tarkov. Разработчики игры заменили суровых наемников на не менее суровых вооруженных уток. Ключевыми нововведениями демо стали полноценный цикл смены дня и ночи, а также динамически меняющаяся погода.

В игре появились слоты для оружия ближнего боя, была внедрена симуляция отдачи, добавлены хедшоты и улучшена система навигации для игроков. Важным нововведением стала система торговли с появлением продавцов карт и возможностью разбирать ненужное снаряжение. Арсенал пернатых бойцов тоже пополнился – разработчики добавили свыше 20 новых видов огнестрельного оружия, а уже существующие пушки были переработаны и получили больше различных модификаций.

Попробовать в новую демо Escape from Duckov можно будет до 1 июля. Полноценный релиз пародийного шутера запланирован на вторую половину 2025 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
shurasick876
Вышла вторая демо-версия многопользовательского экшена Escape from Duckov
Однопользовательская стрельба с углом обзора

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