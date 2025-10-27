За выходные Escape From Duckov установил новый рекорд по онлайну - шутер запустили 300 тысяч игроков одновременно

Менее чем через две недели после релиза Escape From Duckov стал настоящим феноменом в Steam, достигнув отметки в 300 тысяч одновременных игроков. Для инди-проекта студии Team Soda это стало не только рекордом, но и подтверждением того, что пародийная идея на Escape From Tarkov легко может перерасти в полноценный хит на ПК, обойдя другие крупные новинки.

Несмотря на внешнюю абсурдность и мультяшный стиль, Escape From Duckov сумел предложить оригинальный взгляд на жанр "экстракшен-шутеров". В отличие от более хардкорных PvP-проектов, игра делает ставку на одиночный режим и сочетает элементы шутера, роглайта и RPG. Игрокам предстоит не только выполнять задания и собирать добычу, но и улучшать собственную базу, открывать новые возможности и даже... рыбачить.

Многие журналисты и геймеры признались, что поначалу приняли игру за откровенную шутку, но впоследствии из впечатлила глубокие механики и качество проработки. По их словам, «под маской пародии скрывается действительно умная и увлекательная игра».

Успех Escape From Duckov особенно заметен на фоне предыдущего проекта Team Soda, который в своё время смог привлечь лишь около 1,600 игроков одновременно. Новый результат демонстрирует, что студия сумела не только обыграть известный формат, но и найти собственную нишу в жанре.

Пока одни игроки воспринимают Duckov как ироничную альтернативу Escape From Tarkov, другие отмечают, что за её сатирическим обликом скрывается тщательно выстроенная геймплейная система. Судя по всему, инди-хит Team Soda только набирает обороты, и его «утиный марш» к вершинам Steam продолжается.