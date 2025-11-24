Escape from Ever After: RPG с книжными мирами и корпоративными битвами выйдет 23 января 2026 года

Издатель HypeTrain Digital и студия Sleepy Castle объявили точную дату выхода приключенческой RPG Escape from Ever After — 23 января 2026 года. Игра станет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam.

Escape from Ever After вдохновлена классикой серии Paper Mario и предлагает игрокам уникальный взгляд на сказочные миры: герои известных историй и рассказов объединяются, чтобы противостоять жадной корпорации Ever After Inc. В игре предстоит не только сражаться с полчищами причудливых врагов, но и подниматься по корпоративной лестнице, разрушая капиталистические устои «изнутри».

Главная особенность проекта — динамичная пошаговая боевая система, которая поощряет эксперименты и стратегическое планирование. Игроки смогут формировать и настраивать свою команду, прокачивать уникальные навыки персонажей и использовать их для победы в сражениях.

Кроме боевых действий, Escape from Ever After делает упор на взаимодействие с миром и персонажами. Игрокам предстоит участвовать в офисных разговорах, помогать книжным коллегам и оформлять собственный офис, что влияет на карьерный прогресс и развитие сюжета.

Мир игры поражает деталями: огромные книжные локации полны побочных заданий, секретов и сокровищ, а сюжет постоянно удивляет «историями внутри историй», где правила и события меняются на ходу. Атмосферу поддерживает энергичный джазовый саундтрек в стиле биг-бэнда, усиливающий впечатление от игрового процесса.

Escape from Ever After обещает сочетание увлекательного повествования, глубокой RPG-системы и яркого художественного стиля, делая игру интересной как для любителей тактических боёв, так и для тех, кто ценит живой, интерактивный сюжет. Вышедшая 23 января 2026 года RPG станет ярким событием начала года, объединяя сказочные миры с оригинальным юмором и стратегическим геймплеем.