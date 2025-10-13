Стильная ролевая игра Escape from Ever After получит обновленную демо-версию уже сегодня вечером

Издатель HypeTrain Digital объявил о скором выходе обновлённой демо-версии ролевой игры Escape from Ever After, вдохновлённой культовой серией Paper Mario. Игроки смогут опробовать её уже сегодня вечером, 13 октября, в рамках фестиваля Steam "Играм быть".

В этот раз разработчики подготовили совершенно новый игровой отрезок, не повторяющий предыдущие демоверсии. Сюжет игры вращается вокруг компании Ever After Inc., открывающей филиал в хоррор-новелле под названием «Тень над Зерноклювом» — своеобразной сатирической отсылке к мифам Лавкрафта. Главный герой отправляется в этот странный город, населённый подозрительными антропоморфными птицами, чтобы расследовать исчезновение коллеги.

Escape from Ever After сочетает юмор, социальную сатиру и пошаговые сражения в стиле Paper Mario. Здесь сказочные герои борются не со злом, а с бездушной корпоративной системой. Игроков ждут красочные книжные миры, наполненные секретами, а также гибкая боевая система, поощряющая эксперименты с навыками и составом команды.

Дата полного релиза пока не названа, но игра уже подтверждена для ПК и будет доступна с русскими субтитрами.