Авторы Escape From Playtime представили план обновлений на первый месяц

Кооперативный хоррор Escape From Playtime добрался до раннего доступа Steam, а Mob Entertainment раскрыла планы по развитию игры. Уже в первый месяц авторы собираются добавить новый предмет, эмоции и обновление Candy Cat. Дорожная карта показывает, чего ждать от проекта после запуска, хотя подробности всех будущих изменений в представленном материале не уточняются.

Escape From Playtime предлагает команде игроков выбраться с фабрики, населённой опасными игрушками. Если в открытой бета-версии участвовать в побеге могли четыре человека, то теперь с угрозами предстоит справляться группе до восьми игроков. При этом знакомые противники вернутся, а по мере прохождения будут встречаться и новые существа.

В версии раннего доступа также появились дополнительные косметические предметы и полезные инструменты. Среди них — Sketch-A-Map, который должен расширить возможности игроков во время прохождения. Часть новых существ доступна сразу, остальных предстоит открывать по мере игры.

Главное событие запуска — не только расширение доступного контента, но и первая дорожная карта, позволяющая оценить направление дальнейшего развития Escape From Playtime. В ближайших планах уже обозначены новые эмоции, предмет и обновление Candy Cat. Теперь игрокам остаётся следить за тем, насколько регулярно Mob Entertainment будет выполнять обещания и как проект изменится в ходе раннего доступа.