Escape From Playtime получила открытый бета-тест - он продлится до 4 октября

Mob Entertainment запустила открытое бета-тестирование Escape From Playtime через партнёров из FirstLook. Чтобы принять участие, нужно привязать аккаунты Steam и Discord к FirstLook и пройти все шаги регистрации.

Разработчики подчёркивают, что это именно тест, нацеленный на отзывы: в сборке много рабочих моментов, экспериментальных функций и заблокированного контента. После закрытия игры и завершения теста 4 октября участникам предложат опрос через FirstLook. Также можно присоединиться к обсуждению на официальном сервере в Discord.

Цель проста: собрать как можно больше добычи за отведённое время, доставить её Барри, выполнить квоту по зелёной шкале внизу справа и убраться подобру-поздорову. Иногда полезно разделяться, чтобы собрать больше лута, но если группа разбрелась, помогут светящиеся палочки — их стоит расставлять продуманно, чтобы команда держалась вместе и нашла дорогу назад.

В тесте допускается до восьми игроков, хотя для сбалансированного опыта рекомендуют четырёх. Поддержка контроллеров есть, но работает не со всеми моделями, поэтому мышь и клавиатура пока оптимальнее. Доступны только первые четыре смены, значительная часть сюжетного контента, загадок, врагов и игровых персонажей скрыта до релиза.