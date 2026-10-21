Escape From Playtime выходит в ранний доступ Steam и зовёт сбежать с фабрики

Поход на заброшенную фабрику игрушек кажется не самой удачной идеей, особенно когда внутри кто-то начинает отдавать вам приказы. Именно в такую передрягу попадут игроки в Escape From Playtime — кооперативном хорроре, который уже вышел в раннем доступе Steam.

От одного до восьми участников окажутся заперты на старой фабрике, где коридоры постоянно меняются, а в темноте скрываются опасные существа. Таинственный голос заставляет выполнять странные задания, но зачем ему это нужно и можно ли ему доверять — неизвестно.

Чтобы выбраться, придётся исследовать помещения, искать полезные инструменты и действовать сообща. При этом привычные маршруты могут измениться в самый неподходящий момент, а очередная встреча с местными обитателями вполне способна закончиться гибелью всей команды.

Escape From Playtime уже доступна в раннем доступе Steam. В честь запуска разработчики представили новый трейлер с демонстрацией игрового процесса и опасностей заброшенной фабрики.