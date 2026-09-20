ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Playtime 21.10.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.2 6 оценок

Mob Entertainment показала новый трейлер Escape from Playtime - релиз 21 октября

RedDay13 RedDay13

На трансляции Tokyo Game Show состоялся показ свежего геймплейного трейлера Escape from Playtime. Одновременно с этим ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Mob Entertainment.

В представленном видео зрителям продемонстрировали игровой процесс и атмосферу проекта. Среди показанных сцен был и кинематографический момент, в котором Мисс Делайт стоит в дверном проёме, а рядом находятся другие игрушки.

Игрокам предстоит исследовать заброшенную фабрику игрушек и уклоняться от враждебных существ, которые охотятся на них в тени. Для выживания и побега из фабрики потребуется кооперация: игроки должны действовать сообща и использовать окружающую обстановку. При этом остаётся неизвестным, для кого или для чего собираются детали.

Разработчики также объявили, что Escape from Playtime выйдет в раннем доступе Steam 21 октября 2026 года.

Трейлеры 2
2
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий