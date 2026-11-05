Mob Entertainment уволила 16 сотрудников, работавших над Escape From Playtime

Mob Entertainment объявила о сокращении команды, работавшей над Escape From Playtime. 4 ноября 2026 года 16 человек потеряли работу, большинство из которых были не постоянными сотрудниками, а контрактниками. Об этом сообщил ведущий геймдизайнер игры Ричард Мэддерн на своей странице в LinkedIn, отметив, что он и его коллеги теперь ищут новые места.

Игра вышла в ранний доступ всего месяц назад, но, по данным инсайдеров, не смогла показать результаты, сопоставимые с серией Poppy Playtime. Причины увольнений официально не называются.

Несмотря на сокращения, студия заверила, что будущее проекта не под угрозой. Разработчики подчеркнули, что над игрой продолжает работать преданная команда, которая будет реализовывать функции из дорожной карты.

«Мы хотим быть абсолютно ясны насчет будущего игры: Escape From Playtime продолжает разрабатываться. Мы намерены поддерживать её в раннем доступе, и наши планы по выпуску версии 1.0 остаются в силе. Мы верим в игру и уже внесли изменения в планы на основе отзывов сообщества», — говорится в официальном заявлении компании.

В Mob Entertainment также отметили, что сейчас их главный приоритет — поддержать уволенных сотрудников. Студия пообещала помочь им пройти через этот сложный период с должной заботой и уважением.