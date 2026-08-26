Побег от жутких игрушек продолжается: анонсирован хоррор Escape from Playtime

Пугающая вселенная Poppy Playtime не собирается нас отпускать и расширяется! На gamescom состоялся анонс кооперативного хоррора Escape from Playtime. Проект рассчитан на одного-четырех игроков и отправит их в заброшенную фабрику Playtime Co., где привычные жуткие игрушки снова выйдут на кровавую охоту.

Игроки возьмут на себя роль Smiling Critters — небольших игрушек, впервые появившихся в третьей главе Poppy Playtime. Вместе или поодиночке им предстоит искать ресурсы и материалы на территории фабрики, которые затем должны помочь построить безопасное место для игрушек.

Однако фабрика далеко не пуста. По ее коридорам бродят другие создания Playtime Co., поэтому придется решать головоломки, искать полезные инструменты и прятаться от врагов. Благодаря небольшому размеру персонажей игроки смогут пробираться в места, которые раньше оставались незаметными.

Важную роль сыграет голосовой чат по близости. Он понадобится для решения головоломок и общения с напарниками, но говорить вслух стоит осторожно — рядом всегда может оказаться тот, кто услышит разговор.

Escape from Playtime выйдет в раннем доступе Steam на ПК когда-нибудь в будущем.