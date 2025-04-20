А что насчет релиза Escape from Tarkov на консолях? Никита Буянов дал неожиданный ответ геймерам

На днях поклонники популярного экстракшен-шутера Escape from Tarkov наконец-то узнали, когда проект избавится от статуса раннего доступа. Разработчики из Battlestate Games подтвердили: полноценная версия 1.0 выйдет уже скоро и даже в этом году. Однако вопрос, волнующий консольную аудиторию, остался без однозначного ответа — релиз на Xbox и PlayStation пока под большим вопросом.
Во время последнего выпуска шоу Tarkov TV глава студии Никита Буянов прокомментировал возможный выход игры на консоли. Его ответ оказался не столько техническим, сколько шутливым. Отвечая на вопрос о релизе на приставках, Буянов заявил:
Когда-нибудь… Но сначала мы выпустим Escape from Tarkov на Game Boy.
Шутка про Game Boy мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию в сообществе, привыкшем к своеобразному чувству юмора Буянова. Несмотря на ироничный тон, из слов главы студии ясно: релиз на консолях точно не входит в краткосрочные планы Battlestate Games.
В то же время по поводу ПК-версии прозвучали более конкретные заявления. Разработка движется к завершению, и версия 1.0 станет финальной стадией проекта, который с 2016 года находился в бета-тестировании. Полноценный релиз намечен на лето или осень 2025 года. До этого разработчики планируют выпустить четыре крупных обновления, которые должны подготовить игру к выходу из «беты».
вах какой смишьной шютка
Чуваки, вот я смотрел стримы по Таркову, что-то читал про игру, но так и не понял, её смысл просто в том, что бы бегать и лутаться? Ну и конечно наслаждаться видом оружия/снаряги, звуками чавканья и бряцанья экипа?!
гейплей в том что ты срешься от любого шороха боясь за свой лут
Звучит как что-то ... на любителя.
Пока в игре нет сюжета - она полностью основана исключительно на гринде. Причем с гр ндом реально как повезет. Все может быть хорошо и ты будешь каждый заход вести свою прокачку, а может не повести и будешь по несколько дней, если не недель мутыжить одно задание. Те задания, что в игре, они вообще по-сути побочки для основного сюжета, который как раз в 1.0 должен выйти. Сетевая часть у игры в принципе хорошая, но вот у меня сложилось впечатление, что внутри команды просто не разобрались на, что должна акцентироваться сетевая составляющая. Большую часть разработки везде пиарилось то, что в игре нужно объединяться, что бы выжить на локации и уйти хоть с чем-то, но вот возможностей для этого в игре не было как таковых, а сейчас, когда возможностей стало достаточно, про единство и прочее почти забыли, везде пиариться только куча разных возможностей друг друга поубивать. Но, что, что а сообщество у игры хорошее по большей степени. Ты реально со многими сможешь найти общий язык и скооперироваться, но не в самой игре. В самой игре тебя при попытке выйти на контакт наоборот скорее будут пытаться прикончить, если ты не дикий, а чвкашнику по заданию нужно выйти с локации вместе с диким-игроком. В ВК реально команду найти. А вот с шерпами даже не знаю, может мне так с ними не повезло, но но только с одним я смог нормально влиться в игру. Один меня откровенно материл и всячески высказывал недовольство, что типо нафиг я вообще в эту игру пошел, если мне нужна помощь шерпа, типо нужно закаливаться в одиночку. Еще один просто тупо попытался взять деньги за свою помощь внутриигровыми вещами, да он попросил, что бы я ему вино из сзрона вынес и еще что-то, только я так и не понял зачем, ведь он из только продать сможет, в убежище из использовать нельзя. Было еще двое, которые просто тупо на старте валили меня и отключались из дискорда. Поэтому, если ты одиночный игрок, то не советую идти в игру, если ты не из тех кто носится по карте и валит все, что движется. Только, если идти группой, ведь в компании все всегда становится веселее
Я сам сейчас жду именно сюжет, ибо идти в одиночный режим в игре, которая построена на сетевом взаимодействии - мне не хочется, а все знакомые, что играли в него просто ушли из игры из-за нехватки времени. Это, кстати, тоже большая проблема. Потеря одного двух дней прогресса может и не сильно откинуть тебя в развитии, но вот неделя уже спокойно катастрофически сыграет хотя бы на том моменте, что твой персонаж тупо выдыхается пока твои товарищи могут еще секунд 10 бежать и это реально сильно влияет в моментах, когда скорость необходима
Я не ругаю игру, она хорошая, она просто пока не доделана и много обещаний не выполнено, но она реально уже превосходит множество других игр по доступности контента, возможностям и ответственности разработчиков
Спасибо за ответ. Но, я понял, что сейчас игра больше похожа на продвинутую технодемку с формулой "развлеки себя сам". Такое мне не сильно по душе. Тем более, когда игра вынуждает тебя "прилипать" к ней и только к ней на длительный период.
Ну и днище, даже КС и дота интереснее будут