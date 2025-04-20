А что насчет релиза Escape from Tarkov на консолях? Никита Буянов дал неожиданный ответ геймерам

На днях поклонники популярного экстракшен-шутера Escape from Tarkov наконец-то узнали, когда проект избавится от статуса раннего доступа. Разработчики из Battlestate Games подтвердили: полноценная версия 1.0 выйдет уже скоро и даже в этом году. Однако вопрос, волнующий консольную аудиторию, остался без однозначного ответа — релиз на Xbox и PlayStation пока под большим вопросом.

Во время последнего выпуска шоу Tarkov TV глава студии Никита Буянов прокомментировал возможный выход игры на консоли. Его ответ оказался не столько техническим, сколько шутливым. Отвечая на вопрос о релизе на приставках, Буянов заявил:

Когда-нибудь… Но сначала мы выпустим Escape from Tarkov на Game Boy.

Шутка про Game Boy мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала бурную реакцию в сообществе, привыкшем к своеобразному чувству юмора Буянова. Несмотря на ироничный тон, из слов главы студии ясно: релиз на консолях точно не входит в краткосрочные планы Battlestate Games.

В то же время по поводу ПК-версии прозвучали более конкретные заявления. Разработка движется к завершению, и версия 1.0 станет финальной стадией проекта, который с 2016 года находился в бета-тестировании. Полноценный релиз намечен на лето или осень 2025 года. До этого разработчики планируют выпустить четыре крупных обновления, которые должны подготовить игру к выходу из «беты».