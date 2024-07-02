Авторы Escape from Tarkov обещают уже "скоро" выпустить шутер в релиз

Многопользовательский шутер от первого лица Escape from Tarkov с реалистичным геймплеем вышел в раннем доступе еще в далеком 2017 году на ПК. Уже почти семь лет проект активно развивается студией Battlestate Games совместно с сообществом геймеров, дополняясь новыми возможностями по эвакуации и расширяясь новыми территориями для исследования. В недавнем публичном выступлении авторы Escape from Tarkov намекнули, что продолжительному тестированию игры уже скоро придёт конец, и состоится долгожданный релиз шутера со всеми обещанными функциями.
В рамках фестиваля TwitchCon руководитель команды Battlestate Games Никита Буянов подтвердил озвученные в апреле планы на запуск Escape from Tarkov версии 1.0. Вместе с релизом в шутере появится система сезонов и сезонные персонажи, которые будут обнуляться после каждого нового сезона. Оружие, экипировку и прочее снаряжение можно будет получать через механику престижа, что позволит сохранять предметы для всех сезонов. Также игроков ждет сюжетная линия с реальным побегом из Таркова и пострелизные дополнения с новым контентом и заданиями.
Прямо сейчас разработчики не готовы озвучить сроки выхода Escape from Tarkov из раннего доступа. В Battlestate Games ещё предстоит отполировать релизную версию игры и доработать многие другие аспекты. При этом Никита Буянов отметил, что выход полной версии шутера состоится "скоро". Весьма вероятно, что это произойдёт уже в начале следующего года.
Ну т.е ничего нового для этой помойки
Ну еще годик, и может уберут рассинхроны, поправят регу, звуки, и Буянов где оптимизация????
В бущих патчах, бабла бы настрич для начала!)))
Максимум, что сделает пельмень это поставит плашку релиз и полностью забьёт на поддержку
А что, уже брить некого, за клеточки в схроне доплачивать
Мамонты уже скупили вполне достаточно, купит еще мерседес, а то одного мало
Читеры тоже официально будут😂 // Константин Ременюк