Авторы Escape from Tarkov предложили игрокам выбрать будущие коллаборации

Battlestate Games обратилась к сообществу Escape from Tarkov с необычным вопросом: разработчики хотят узнать, с какими играми или проектами фанаты хотели бы увидеть будущие коллаборации. И речь идёт не только о видеоиграх — студия открыта к самым разным форматам сотрудничества.

Инициатором обсуждения стал глава Battlestate Games Никита Буянов. В соцсетях он рассказал, что команда всерьёз рассматривает идеи кроссоверов и попросил игроков поделиться своими предложениями — какие проекты лучше всего вписались бы в атмосферу EFT.

Для Таркова это заметный поворот. За почти десять лет развития игра сознательно избегала привычных для сервисных проектов коллабораций, скинов и временных событий. Именно за сдержанный и мрачный стиль её часто и ценили. Однако теперь, когда Escape from Tarkov официально достигла версии 1.0, студия ищет новые способы расширения и монетизации.

Обсуждение вспыхнуло на фоне слухов о возможном кроссовере Escape from Tarkov и Escape from Duckov — проекта от Team Soda и Bilibili. Учитывая, что обе игры работают в жанре extraction shooter и во многом перекликаются, такая идея показалась многим логичной.

Игроки активно подключились к диалогу. Среди предложений — коллаборации с близкими по духу играми вроде ARC Raiders и Gray Zone Warfare, а также со STALKER, хотя пользователи отметили, что здесь могут возникнуть сложности. Не обошлось и без иронии: один из комментариев предложил «сотрудничество с Riot Games и внедрение античита Vanguard», намекая на давние проблемы Таркова.

Вряд ли Escape from Tarkov в ближайшее время превратится в фестиваль кроссоверов в стиле Fortnite, но сам факт открытого диалога с сообществом говорит о том, что разработчики готовы экспериментировать — пусть и в рамках узнаваемой, суровой атмосферы игры.