Авторы Escape From Tarkov угрожают банить всех, кто делится информацией из датамайнинга ©

Разработчик Escape From Tarkov компания Battlestate Games проводит жесткую линию на песке против датамайнинга. Студия сообщила в сегодняшнем объявлении, что собирается начать банить все аккаунты, принадлежащие датамайнерам и всем, кто делится обнаруженной ими информацией.

"Датамайнинг определяется как извлечение информации из огромных массивов данных", - говорится в сообщении Battlestate. "Другими словами, это нелегальное проникновение во внутриигровой код и базы данных с целью извлечения информации, которая намеренно скрывается от пользователей".

Механизмы датамайнинга, по объяснению Battlestate Games, включают в себя вскрытие и расшифровку основного кода игры и посредничество в передаче трафика между клиентом игрока и сервером игры. В основном в сезон обновлений инструменты датамайнинга могут раскрывать и тщательно изучать игровые файлы, когда новая информация загружается в больших объемах.

Пример датамайнинга, проиллюстрированный разработчиком, может включать утечку определенных вероятностей, например, вероятности появления определенного босса в определенном месте, или преждевременную трансляцию деталей квестов и их вознаграждений. Такие действия не только лишают игру элемента неожиданности, но и делают ее прохождение более предсказуемым, что противоречит видению игры компанией.

Со временем Battlestate Games заметила рост распространения датамайнинга на различных онлайн-платформах, включая социальные сети. Они напоминают своему сообществу, что хотя некоторые игроки могут считать, что они утаивают информацию о скрытых корректировках игры, несанкционированное извлечение данных является прямым нарушением "пунктов 4.2.2, 4.2.5, 4.2.11 и 4.3.4 лицензионного соглашения".

Обращаясь к популярным заблуждениям, разработчик также подчеркнул:

Понимание разницы между утечками и тизерами Мы в Battlestate Games часто просим игроков с пониманием относиться к тизерам, которые мы публикуем, поскольку они помогают нам больше вовлечь вас в предстоящие обновления без утечки слишком большого количества информации. На самом деле это очень популярная модель, которая помогает многим игровым компаниям привлечь внимание сообщества без ущерба для компании и потребителей.

Датамайнинг может дать несправедливое преимущество над теми, кто его не поддерживает Поддерживая датамайнинг и делясь информацией в своих видео, вы не поддерживаете свой контент в долгосрочной перспективе, а фактически поддерживаете конкретного человека, который стоит за извлечением информации из игры. В дополнение к сказанному выше, это не совсем справедливо по отношению к команде разработчиков, где многие люди долгое время работали над функцией, чтобы получить ее от датамайнера в первый день обновления. Если вы ищете конкретную информацию, существует официальный ресурс, поддерживаемый Battlestate Games - Wikia, который, возможно, обновляется не так часто и своевременно, но в нем не используются никакие незаконные инструменты. Wiki также является проектом, полностью управляемым сообществом, и всегда готова принять помощь от более опытных игроков, которые помогут поддерживать ее в актуальном состоянии.

Обещая повысить прозрачность, Battlestate Games намерена делиться обновлениями и изменениями с игроками таким образом, чтобы они были в курсе прогресса игры. Вслед за этим официальным заявлением компания сообщила о своих планах по принятию мер в отношении тех, кто распространяет информацию, полученную из данных. Меры будут включать запреты на внутриигровые учетные записи, связанные с датамайнингом или распространением данных, предупреждения, выданные соответствующим платформам, и дальнейшие действия по мере необходимости.