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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 397 оценок

Авторы Escape from Tarkov улучшили производительность игры и работу ИИ

Solstice Solstice

Разработчики выпустили патч и объявили о борьбе с читерами

Для Escape from Tarkov вышло обновление 0.16.7.0. Команда оптимизировала производительность, доработала искусственный интеллект и устранила множество ошибок. Также были внесены улучшения в интерфейс, чтобы взаимодействие с игрой стало более комфортным.

Разработчики обновили механизм обработки звуков, учитывающий препятствия между игроком и источником, что заметно улучшило качество звучания внутри помещений. Также исправлены ошибки, из-за которых боты могли появляться в воздухе, вести себя слишком дружелюбно друг с другом или возникать в нескольких местах одновременно.

Компания PlaySafe ID представила новую античит-систему. Она будет выявлять нарушителей и изолировать их, позволяя честным игрокам наслаждаться справедливыми матчами. Читеры же будут сталкиваться только с такими же нарушителями.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Главное они пока так и не улучшили а именно до релизной версиии.

JonhZoidberg
Она будет выявлять нарушителей и изолировать их

Так может лучше банить? Или игру наконец то перестали покупать?