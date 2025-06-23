Авторы Escape from Tarkov улучшили производительность игры и работу ИИ

Разработчики выпустили патч и объявили о борьбе с читерами

Для Escape from Tarkov вышло обновление 0.16.7.0. Команда оптимизировала производительность, доработала искусственный интеллект и устранила множество ошибок. Также были внесены улучшения в интерфейс, чтобы взаимодействие с игрой стало более комфортным.

Разработчики обновили механизм обработки звуков, учитывающий препятствия между игроком и источником, что заметно улучшило качество звучания внутри помещений. Также исправлены ошибки, из-за которых боты могли появляться в воздухе, вести себя слишком дружелюбно друг с другом или возникать в нескольких местах одновременно.

Компания PlaySafe ID представила новую античит-систему. Она будет выявлять нарушителей и изолировать их, позволяя честным игрокам наслаждаться справедливыми матчами. Читеры же будут сталкиваться только с такими же нарушителями.